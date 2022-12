Il Coral Hills Beach di Marsa Alam entra in Life Resorts

Importante partnership nell’hôtellerie del Mar Rosso in Egitto, rivolta al mercato italiano: il Coral Hills Beach & Spa è entrato a far parte della Life Resorts Private Collection.

«Il Coral Hills Beach Resort, che rappresenta già un punto di riferimento per i turisti provenienti da tutta Europa e affacciato direttamente su un tratto di costa straordinario per la qualità della spiaggia e per la bellezza mare, è stato concepito con un mix architettonico che riesce a valorizzare il contesto naturalistico di grande pregio in cui sorge – spiega Enzo Carella, ceo e founder di Life Resorts – Nel nuovo Coral Hills proveremo a coniugare le attività open air tipiche delle destinazioni tropicali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, per preservare lo straordinario scenario naturalistico nel quale sorge il resort. Insieme alla proprietà abbiamo condiviso un’importante piano di investimenti per valorizzare il contesto naturale e per arricchire il set di attività disponibili. Un nuovo resort di grande prestigio per la nostra collezione internazionale».

Il Life Resort Coral Hills Beach & Spa si candida a diventare un resort glamour, inserito in un contesto naturalistico unico, affacciato sulla meravigliosa e incontaminata costa nord di Marsa Alam, a poca distanza dall’aeroporto internazionale e dalle barriere coralline più affascinanti.

«Siamo molto orgogliosi di essere entrati a far parte della collezione Life Resorts – ha dichiarato Hany Aziz, owner del Coral Hills – Siamo certi che la partnership e il brand Life Resorts, riconosciuto per gli elevati standard internazionali, ci consentiranno di qualificare ancor di più la nostra offerta, per rafforzare la presenza nel mercato italiano e nei mercati Internazionali. Questo importante passo ci consentirà inoltre di qualificarci anche nel segmento Mice & Events, in grande sviluppo verso la nostra destinazione».

Il resort dispone di 205 camere e suite costruite in stile moderno nel massimo rispetto della natura, tutte a pochi passi da mare. Il Life Resort Coral Hills dispone di un fronte mare privato lungo il quale si sviluppano un beach club, diving center, quattro ristoranti, tre bar, grill, due piscine, impianti sportivi, gym, spa, teatro, servizi di intrattenimento dedicati ai target family e young adult.