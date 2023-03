Marriott porta il The Ritz-Carlton sul Lago di Como

Marriott International ha annunciato il debutto in Italia di The Ritz-Carlton. Grazie a un’imponente riconversione dell’ex Hotel Grande Bretagne a Bellagio, il luxury brand arriverà sul Lago di Como, una delle destinazioni più popolari del Belpaese.

L’apertura del The Ritz-Carlton Bellagio è prevista per il 2026 e la struttura affacciata sul lago offrirà 59 camere e 46 suite, con una splendida vista sull’acqua e arredi di lusso. Il resort disporrà di un centro benessere con piscina interna, ristoranti casual e raffinati e spazi per meeting ed eventi. L’ampio parco e i giardini comprenderanno un’area per la meditazione, un bel sentiero per lunghe passeggiate, una grande piscina esterna e un molo privato per consentire agli ospiti di raggiungere facilmente le altre destinazioni sul lago.

«Siamo entusiasti di annunciare questa firma con Grimit S.r.l. e partecipare al restauro di una delle mete più acclamate dai viaggiatori di lusso – ha affermato Candice D’Cruz, vice president, luxury brands, Europe, Middle East and Africa, Marriott International – Il Lago di Como è uno dei fiori all’occhiello della regione Lombardia e non c’è luogo migliore per il debutto di The Ritz-Carlton in Italia. Questo progetto dimostra il nostro impegno per far crescere il brand nelle destinazioni più amate dai nostri ospiti, oltre a rafforzare il nostro portfolio di brand di lusso Marriott International in Italia».

Il piano di ristrutturazione sarà uno dei più importanti progetti di ampliamento nell’area del Lago di Como degli ultimi anni: con una superficie di 16.500 mq, comporterà un restauro completo della proprietà, mantenendo intatta l’eredità storica dell’edificio.