Il Frecciarossa Roma–Pompei sarà settimanale ad agosto

Indietro tutta, avvertite il capotreno: il Frecciarossa diretto Roma–Pompei circolerà tutte le domeniche a partire dal 6 agosto e non più solo la terza di ogni mese, come annunciato in un primo momento. Potenza dell’inaugurazione, avvenuta il 16 luglio in pompa magna alla presenza della premier Giorgia Meloni e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, non senza qualche polemica da parte della stampa, lasciata fuori dagli Scavi e sotto il sole poco clemente di questi giorni.

Fatto sta che lo stesso Sangiuliano, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e l’ad del Gruppo Fs, Luigi Ferraris, hanno annunciato la novità in una nota congiunta, sotto la spinta dell’entusiasmo dei turisti che avevano viaggiato sulla prima corsa test di metà giugno e, ovviamente, dopo quella inaugurale di domenica scorsa.

Di certo la possibilità di raggiungere direttamente col Frecciarossa 1000 uno dei più grandi siti archeologici del mondo direttamente dalla Capitale ha stuzzicato l’appetito del pubblico, che ha inondato Trenitalia con richieste di informazioni e prenotazioni. Un’ora e 47 minuti il tempo di percorrenza all’andata, con partenza da Termini alle 8.53, fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo a Pompei alle 10.40. Due ore e 15 minuti al ritorno, con partenza alle 18.40, fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Termini alle 20.55.

Nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e il Gruppo Fs, il Frecciarossa diretto Roma–Pompei, punta ad aumentare i visitatori degli Scavi e alzare ulteriormente cifre già altissime: è il terzo sito culturale italiano più visto dopo il Colosseo e gli Uffizi.

«Come già preannunciato a margine del viaggio inaugurale – si legge nella nota ufficiale – siamo particolarmente felici di comunicare che il nuovo collegamento sarà operativo con frequenza settimanale, ogni domenica, a partire dal 6 agosto. Questo ci consentirà di quadruplicare l’offerta e dare ulteriori opportunità per raggiungere dalla Capitale, con il treno di punta dell’alta velocità italiana, uno dei siti più famosi del mondo. Siamo certi che questo permetterà di aumentare i visitatori del Parco di Pompei e raggiungere nuovi primati. Il ministero dei Trasporti sta lavorando per potenziare la rete ferroviaria al Sud e in questa strategia rientra la piena raggiungibilità dei grandi siti archeologici».

Il nuovo collegamento si aggiunge alle 50 corse giornaliere, andata e ritorno, oggi già attive tra Roma e Pompei in Frecciarossa, che prevedono l’arrivo a Napoli Centrale con l’Alta Velocità e il proseguimento a destinazione con i treni regionali di Trenitalia dalla stazione di Piazza Garibaldi. Già durante il viaggio i passeggeri potranno conoscere la storia dell’antica Pompei attraverso una clip che sarà trasmessa sui monitor di bordo.