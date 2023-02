Il Gattopardo di Lampedusa: l’esclusiva Sporting Vacanze per le agenzie

Esclusiva Sporting Vacanze e disponibile solo attraverso il canale delle agenzie di viaggi. Questo il must commerciale del boutique hotel Il Gattopardo di Lampedusa. Il must esperienziale è stato comunicato con una rara passione, professionalità ed entusiasmo a Roma, presso la sede del Corriere dello Sport (società proprietaria di Sporting Vacanze), dal team del tour operator diretto da Andrea Vannucci, animato dal direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni e, last but not least, dall’intero team che gestisce la struttura nell’isola.

La parola d’ordine è “far sentire a casa l’ospite” e ben ha rappresentato questo spirito la direttrice Amanda Barbagallo – Amanta per i lampedusiani – un passato da agente di viaggi, quindi molta esperienza per quanto riguarda le necessità e le richieste degli ospiti, e molto realistica su ciò che si può fare o meno nell’isola, sui giusti periodi per godere al massimo della sua bellezza, sulle molteplici potenzialità de Il Gattopardo.

«Il Gattopardo nasce su una struttura storica dell’isola, acquistata da una famiglia siciliana (di cui ci è dato sapere solo i nomi dei componenti: Mario, Sandra e Marco, ndr) che l’ha ristrutturata in tre anni di lavoro e ne ha fatto un gioiello di ospitalità e familiarità – prosegue Barbagallo – Solo dieci camere per questo mini resort di lusso, architettonicamente perfettamente integrato nella natura calcarea delle rocce dell’isola e con il mare, che sembra di avere dentro casa. Solo tre le camere fronte mare, ma ciascuna delle altre con un plus che offre agli ospiti la soluzione ad ogni esigenza. Famiglie, coppie, gruppi di amici».

Colazione realizzata con prodotti locali, aperitivo nuovo ogni giorno creato dallo chef e cena studiata a seconda del pescato che il mare offre a seconda delle giornate. Ma ovviamente aperti alle necessità di vegetariani, vegani o allergici. Carta dei vini quasi completamente autoctona.

«Al di la delle tragiche cronache degli sbarchi di migranti, peraltro ben gestite e assolutamente non invasive per il turista – aggiunge – Lampedusa non è un’isola semplice ma al tempo stesso è semplicissima per l’ospite, un’isola sulla quale bisogna arrivare senza barriere mentali, più accumunata al nord africa che all’Europa, e che per questa sua natura va accettata e si fa amare. Un minuto e mezzo di bus dall’aeroporto alla struttura, tre minuti di scooter fino al paese la rendono ancora più vivibile. È un luogo che regala libertà e semplicità, valori impossibili da avere in città e molto difficili da trovare anche nei luoghi di vacanza».

Aperto dal 27 maggio al 15 ottobre (ma con un prolungamento di stagione se la disponibilità dei voli per l’isola sarà aumentata), sul sito di Sporting Vacanze è oggi possibile verificare la disponibilità e fare un preventivo per una vacanza al Gattopardo di Lampedusa, ma la vendita del prodotto resta sempre appannaggio esclusivo delle agenzie.

Oltre a Lampedusa, Sporting Vacanze continua a svilupparsi anche con nuove destinazioni estere: «Ancora oggi le Maldive sono sempre la nostra destinazione primaria – interviene Andrea Vannucci – ma a partire da maggio la nostra offerta si allargherà anche a Mauritius e all’Arabia Saudita, quest’ultima in partnership con Kel 12. La nostra attività di supporto alla vendita, inoltre, oggi prevede anche una formazione continua attraverso la produzione di video personalizzati».