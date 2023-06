Il lifestyle di Bwh Hotel Group tra design e moda

Si è concluso il contest ideato da Bwh Hotels Italia – #LifestyleHotel – che ha invitato architetti e designer a progettare soluzioni di ospitalità ispirati da Aiden e WorldHotels Crafted, brand lifestyle del gruppo.

«Con LifestyleHotel proseguiamo nel processo di valorizzazione delle partnership con i progettisti e studi di architettura – ha dichiarato Sara Digiesi, ceo Bwh Hotels Italia – Abbiamo legato questa iniziativa ai nostri brand lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted, le formule che meglio rappresentano la sintesi tra design e personalità nell’ospitalità».

Gli studi di progettazione che hanno partecipato sono attivi in Italia e a livello internazionale e, in alcuni casi, specializzati nella progettazione dedicata all’hôtellerie, un ambito di crescente interesse per i molteplici spunti creativi e le opportunità che offre: la tecnologia ma anche i legami con il territorio, il recupero dell’esistente insieme alla sostenibilità sono solo alcuni fattori primari.

Allo stesso modo, cresce l’esigenza degli ospiti alla ricerca dell’experience in hotel nella quale elementi di design, arredi e atmosfere giocano un ruolo determinante che influisce nella scelta. Sono stati oltre trenta i progetti pervenuti, tra i quali la giuria, composta da architetti, progettisti oltre a manager e albergatori del gruppo, ha definito i sei studi vincitori in altrettante categorie:

Concept Narrativo: A_LM Atelier – Benevento

Progetto più originale: Dudan Design – Milano

Sostenibilità: xzlab & Tecnostile – San Martino Buonalbergo, Verona

Recupero dell’esistente: Randomdesign – Ravenna

Tecnologia: Simone Micheli – Milano, Firenze,Dubai

Genius Loci: Studio Bizzarro & Partners – Ravenna

Marisa Corso, Enrico Cleva, Cinzia Pagni, Francesco Antonio Scullica e Alberto Zanetta sono gli architetti e professionisti che hanno composto la giuria di esperti.

Per la prospettiva degli albergatori del gruppo, Giancarlo Carniani e Eugenio Gallina hanno portato il contributo dei professionisti dell’hospitality con un focus sull’accoglienza da riservare agli ospiti fino alla gestione e alla redditività delle strutture. Per Bwh Hotels Italia, in giuria hanno presenziato Sara Digiesi e Elisa Dragonetti, design manager.

Il contest si inserisce nella strategia di Bw che mira a rendere sempre più protagonista design e rinnovamento degli ambienti negli hotel del gruppo.

«La nostra necessità con questa iniziativa era conoscere più approfonditamente gli studi di progettazione attivi sul mercato e proporli alle nostre strutture che stanno affrontando attualmente lavori di riqualificazione. Gli studi che hanno partecipato e naturalmente quelli premiati avranno visibilità sulla nostra piattaforma, verranno conosciuti in primis all’interno del nostro network ma sappiamo che i nostri fornitori sono anche un riferimento per chi ci guarda dall’esterno», commenta Sara Digiesi.

Il design e la progettazione sono componenti essenziali per i brand lifestyle del gruppo. «Aiden è un brand giovane, orientato a un design spinto che deve divertire e intrattenere, pensato per chi cerca socialità ed elementi instagrammabili. Crafted si sviluppa invece maggiormente sull’identità della struttura, con uno stile più sofisticato e legato ad elementi di cura e ricercatezza, con un target trasversale dal punto di vista anagrafico»

Sicuramente c’è l’attenzione allo sviluppo in Italia: «Abbiamo siglato un accordo con un hotel mare della riviera per il marchio Crafted, che avrà un restyling completo e che sveleremo presto. E poi puntiamo ad iniziative e partnership con mondi anche diversi dall’hôtellerie, l’idea è di affiancare i nostri brand lifestyle a marchi di moda o influencer che amano questi stili di vista e che sono affini per attività di comunicazione e promozione.

Anche per via del piano di sviluppo internazionale, gli hotel lifestyle sono meta soprattutto di clientela estera. E c’è un dato: abbiamo notato che questi hotel sono quelli che riscuotono recensioni superiori, perché rispondono a ciò che questi clienti cercano, non solo una camera dove trascorrere la notte ma un luogo dove coinciliare le diverse esigenze che si presentano nel corso di una giornata fuori casa», conclude la manager.