Il Museo Egizio è gratis con Federalberghi Torino

Un voucher che vale un viaggio affascinante fra mummie, sarcofagi e tesori. Federalberghi Torino e il Museo Egizio hanno siglato un accordo per un biglietto gratuito – fino a esaurimento scorte – e visite guidate tematiche esclusive, guidate da un egittologo, per i turisti che soggiorneranno nelle strutture associate a Federalberghi Torino. Si punta a incrementare le visite nei periodi di bassa stagione al più antico museo, a livello mondiale, sulla civiltà nilotica, considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo.

Ogni voucher garantisce al possessore di ritirare il ticket d’ingresso dal sito della biglietteria ufficiale del Museo, inserendo il codice fornito gratuitamente dall’albergatore nella sezione ‘Hai un voucher?’ del portale del museo stesso. Il voucher avrà validità fino al 18 aprile 2023, ad esclusione del weekend di Pasqua.

Le visite tematiche “Prospettive di viaggio tra corpo e anima”, in programma giovedì pomeriggio e sabato mattina, dureranno un’ora e potranno essere prenotate su un link dedicato, “Smart FedTo”, che rimanderà direttamente al sito di vendita del Museo Egizio.

Obiettivo della collaborazione di Federalberghi Torino con enti e istituzioni locali è incentivare il turismo, come ricorda Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino: «Il turista che visita la nostra città chiede, sempre più spesso, di vivere un’esperienza eccezionale ed esclusiva. Siamo quindi molto felici ed orgogliosi di aver stretto questa collaborazione, che attesta una volta di più come, mettendo a sistema l’ampia offerta turistica e culturale della città, possiamo incentivare ulteriormente i flussi verso la nostra destinazione».