Il piano trade Nicolaus-Valtur: dal roadshow alla Bmt

Spinta sul trade per Nicolaus-Valtur. Il Gruppo di Ostuni ha messo a punto una serie di iniziative per coinvolgere le agenzie di viaggi nel nuovo corso upscale e in un’interlocuzione ancora più puntuale con diversi segmenti di mercato. Obiettivo: lavorare con una visione win-win, che favorisca entrambe le parti.

Oltre alla distribuzione dei cataloghi estate 2023 dei brand Nicolaus Club e Valtur, sono partiti i webinar sulla vendita e prodotto, gli incontri su scenari e risorse e gli educational incentrati su esperienze di soggiorno in presa diretta.

Finora, cioè tra fine 2022 e l’inizio di quest’anno, il Gruppo ha organizzato quanto segue: roadshow in 18 tappe incontrando circa mille adv; sette colazioni “al volo” negli uffici milanesi per un centinaio di persone; tre fam trip a Sharm el Sheikh per 150 agenti; sei mini educational al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con circa 180 invitati; appuntamenti mirati nel corso dell’ultima Bit di Milano.

Eventi che rientrano in una sorta di “Piano trade” che proseguiranno nei prossimi mesi con le prossime tappe del roadshow “E…state con noi” che toccherà anche Torino, Brescia, Milano, Vicenza, Venezia, Bologna e Bari.

Il punto cruciale è la formazione, perseguita anche con tutti gli strumenti digitali a disposizione, e in particolare attraverso i webinar sulla programmazione NicolHouse e le pillole di 35 minuti chiamate WhelloDay su novità di prodotto e offerte commerciali, nonché sulle funzionalità di HelloBook.

Parallelamente, proseguono le azioni a sostegno della domanda con la promo Bambino Gratis per chi prenota fino al 31 marzo un soggiorno presso una delle strutture Nicolaus Club e Valtur

«La solidità del rapporto con la distribuzione e la reciproca fiducia sono alla base della rapida evoluzione del nostro Gruppo. Per questo abbiamo creato un caleidoscopio di azioni dedicate solo alle adv, pensate come tasselli di una partnership che va sostenuta creando diverse modalità e spazi di incontro», commenta il direttore commerciale Isabella Candelori.

«Abbiamo deciso di impiegare modalità diverse, mescolando formazione, sperimentazione diretta del prodotto e occasioni di confronto ad ampio spettro, dando la massima importanza al lato umano, che fortunatamente è tornato a riacquistare la sua centralità, grazie alla possibilità di stare insieme in uno spazio fisico e non solo virtuale – aggiunge – Dopo Bit, proseguiremo anche nelle fiere, dalla Bmt di Napoli al Ttg di Rimini, fino ad altre manifestazioni prestigiose dedicate al lusso e alla montagna».