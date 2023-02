“Il Regno del tempo”: così la Giordania spinge sull’Italia

Il Jordan Tourism Board sarà presente in forze a Bit 2023 con un’area da 400 metri quadri, la più grande nella ventennale storia della sua partecipazione alla rassegna.

Nello stand l’Ente ospiterà 34 operatori (Pad. 4 Stand D93 E88 D119 E100). Per l’occasione, il direttore generale del Jordan Tourism Board, Abed al Razzaq Arabiyat, il direttore marketing Ahmad al Hmoud e l’area manager per l’Italia Hala al Kashman, della sede centrale di Amman, affiancheranno Marco Biazzetti, responsabile dell’Ufficio turistico in Italia, per incontrare operatori e stampa.

La Bit sarà l’occasione per presentare le novità della destinazione, che nel 2022 ha lanciato un’importante campagna internazionale con il nuovo brand “Il regno del tempo” raccogliendo un successo immediato nel mercato italiano. Da marzo 2022, quando sono state abolite le restrizioni ai viaggi internazionali, a dicembre dello stesso anno, il ministero del Turismo e delle Antichità ha registrato 72.869 arrivi dall’Italia, il miglior risultato tra i Paesi europei, inferiore solo del 18,5% ai dati dell’anno record 2019.

I numerosi collegamenti aerei diretti con Amman sono una delle chiavi del successo che il Regno Hashemita sta registrando anche in questi primi mesi del 2023: sono quattro i voli settimanali di Royal Jordanian da Roma Fiumicino e tre da Milano Malpensa, mentre Ryanair vola da Bergamo, Bologna, Treviso e Roma Fiumicino, e Wizzair da Milano Malpensa, Venezia Marco Polo e Roma Fiumicino, più volte a settimana.