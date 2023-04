In autunno riaprirà l’Hilton Garden Inn di Milano Malpensa

È prevista per la stagione autunnale la riapertura dell’Hilton Garden Inn di Milano Malpensa, hotel 4 stelle gestito dal Gruppo Della Frera, che si ripresenta ai suoi clienti come “spazio sociale”.

L’hotel è situato a otto chilometri di distanza dallo scalo di Malpensa, e a circa 17 da Angera, località sul Lago Maggiore, bellezza del nostro territorio che attira molti gruppi di turisti e vicino all’area di Varese e di Novara, da sempre un contesto ricco di aziende.

L’investimento previsto è di oltre 3,4 milioni di euro e comprende non solo il remodelling delle camere, ma anche una completa ristrutturazione di tutti gli impianti della struttura, delle sue parti interne e di quelle esterne.

Hilton Garden Inn Malpensa riapre al pubblico con 143 camere, quattro sale meeting, un ristorante, un bar interno e un fitness center. Tutto lo spazio è stato progettato puntando sulla realizzazione di un open space flessibile.

«Siamo felici di riportare in auge una struttura importante e di prestigio come Hilton Garden Inn, in una località cruciale e di transito per molti viaggiatori e professionisti – commenta Guido Della Frera, founder e presidente del Gruppo Della Frera – Questa struttura rappresenta per noi un ulteriore passo di espansione, fondamentale per assecondare le esigenze degli ospiti e per dare loro il massimo del comfort».