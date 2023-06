Incendio negli uffici Ota Viaggi: “Siamo operativi”

Sono stati coinvolti – con danni ingenti – anche gli uffici di Ota Viaggi nel rogo divampato il 2 giugno, intorno alle 14, in una palazzina di Roma, in zona Colli Aniene.

A confermare l’accaduto la stessa Ota Viaggi e il direttore commerciale Massimo Diana in una nota divulgata sui social media: “Fortunatamente nessun membro dello staff era presente sul posto vista la chiusura per la celebrazione del 2 giugno. Desideriamo ringraziare tutti i colleghi, collaboratori e amici che non hanno mai smesso di manifestarci la loro solidarietà, il loro aiuto e la vicinanza”.

I riferimenti telefonici e le email dell’operatore sono attivi: Ota Viaggi è al lavoro per riorganizzare integralmente tutti i servizi e tutte le attività che sono comunque già ripartite oggi, lunedì 5 giugno, nonostante le difficoltà del momento e con il “massimo sostegno possibile a tutti coloro che a breve dovranno partire”.

Ulteriori comunicazioni, conclude l’azienda, “verranno rilasciate sui canali ufficiali”.