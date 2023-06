Intelligenza artificiale, ora Travel Compositor lancia Ai Trips

La B2B tech provider Travel Compositor ha lanciato Ai Trips, un innovativo booking engine alimentato dall’intelligenza artificiale di ultimissima generazione capace di consentire la prenotazione – digitale – di un pacchetto di viaggio con annesse experience sul posto in un unico ambiente e processo.

Il booking engine – disponibile da metà luglio – è stato presentato nel corso di un evento a Cancún, in Messico: “tutto è nato dalla domanda di un utente che avrebbe voluto vivere un’esperienza sulla Route 66 tra Chicago e Los Angeles”, si legge in una nota di Travel Compositor parte di Travel Soft, e tra l’altro partner di Volonline, che ha appena annunciato un nuovo tool in stile ChatGpt per le agenzie di viaggi.

La nuova soluzione del tech provider – che fornisce sia le agenzie che i tour operator – continuerà chiaramente a evolversi e sarà addestrata grazie ai dati in archivio e alle preferenze e ai feedback degli utenti.

«Siamo entusiasti di introdurre Ai Trips sul mercato. Con questa piattaforma abbiamo fatto un passo in avanti significativo per gli agenti di viaggi e i professionisti del travel. Non solo facciamo risparmiare loro tempo e fatica, questo vale anche per i viaggiatori stessi, ma forniamo esperienze personalizzate che si adattano meglio anche al budget», ha dichiarato Manuel Aragonés, ceo of Travel Compositor.