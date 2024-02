IpV, dalla Cina senza visto alle opzioni IdeeMix

Per Idee per Viaggiare il 2023 è stato un anno decisamente positivo. Il t.o. specializzato in viaggi e pacchetti vacanze personalizzabili, guidato da Danilo Curzi, in foto, arriva in Bit (Pad. 4 – E81) forte del raggiungimento degli obiettivi prefissati e con un incremento dei ricavi rispetto all’anno precedente.

Inoltre, all’interno dello stand dell’ufficio nazionale Turismo Cinese (Pad. 4 – Stand D35-D42), l’operatore sarà presente per tutti e tre i giorni della fiera con il marchio Chinasia by Idee per Viaggiare, nato con l’acquisizione del marchio Chinasia, rappresentato da Laura Grassi, cofondatrice di Chinasia. Con il marchio il t.o. propone la Cina alle agenzie dal settembre 2023 ricevendo già dall’esordio una risposta positiva e incoraggiante. La Cina è sempre più attraente e la possibilità di non richiedere il visto per permanenze fino a 14 giorni è un’ulteriore spinta alla prenotazione di tour.

«Guardiamo al 2024 con ottimismo – scrive in una nota l’operatore – consapevoli di aver compiuto step significativi in termini di crescita aziendale, e dell’acquisizione anche di due storici brand come Marcelletti e Chinasia by Idee per Viaggiare».

Sul fronte prodotto, la fiera di Milano è l’occasione per porre l’attenzione degli addetti ai lavori sui pacchetti IdeeMix, per i viaggiatori curiosi e per coloro che sognano un viaggio di nozze diverso. Qualche esempio di combinazioni: Perù & Polinesia, Islanda & St Martin, Baviera & Mauritius, o ancora un bel giro della Spagna per poi volare nella Repubblica Dominicana, una soluzione che fa vivere differenti esperienze durante lo stesso viaggio.

Idee per Viaggiare è alla Bit anche come sponsor della convention di Welcome Travel Network.