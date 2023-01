Istanbul-aeroporto in 24 minuti con il nuovo treno cinese

Treni senza conducente di fabbricazione cinese che collegano Istanbul al nuovo aeroporto internazionale. È l’identikit della nuova linea della metropolitana turca, in grado di raggiungere i 120 km orari, con una capacità giornaliera di 800.000 passeggeri.

La linea della metropolitana copre una distanza di 34 km tra la stazione di Kagithane, al centro di Istanbul, e lo scalo internazionale della città.

Completamente automatizzati, i convogli sono stati costruiti dalla società Crrc Zhuzhou Locomotive Co. Ltd, che ha firmato un contratto di acquisto e messa in servizio con la direzione generale degli investimenti infrastrutturali della Turchia nel gennaio 2020. Il contratto riguardava i 176 vagoni della metro: 40, secondo la filiale della società cinese in Turchia, sono già stati consegnati, gli altri 136 sono in costruzione presso lo stabilimento di Ankara.

Negli ultimi dieci anni Crrc Zhuzhou Locomotive Co. Ltd ha fornito oltre 400 vagoni della metropolitana alla Turchia, ora in uso nelle tre città più grandi del Paese, Istanbul, Ankara e Izmir.

«Questa linea della metropolitana consentirà di viaggiare dalla stazione di Kagithane all’aeroporto di Istanbul in 24 minuti», ha sottolineato il presidente turco Erdogan durante la cerimonia di inaugurazione di domenica 22 gennaio.