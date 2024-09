Treno Roma-Vienna: al via il servizio Nightjet

Dream now and enjoy tomorrow. È il claim che campeggia all’interno dei vagoni del nuovo Nightjet, il treno di ultima generazione nato dalla collaborazione tra Trenitalia (Gruppo Fs) e l’austriaca Öbb, che collega Roma a Vienna e alla Baviera in 16 ore.

A presentarlo a Roma, nel giorno del viaggio inaugurale – alla presenza del vicepremier, Matteo Salvini, e del sindaco capitolino, Roberto Gualtieri – l’amministratore delegato e dg di Ferrovie dello Stato italiane, Stefano Donnarumma, e l’ad di Trenitalia, Luigi Corradi, insieme a Sabine Stock, del cda di Öbb-Personenverkehr Ag, e all’ambasciatore austriaco in Italia, Martin Eichtinger. Presenti anche i vertici di Enit con il ceo Ivana Jelinic.

ORARI E CARATTERISTICHE

Ogni giorno alle 17.25 il Nightjet partirà dalla stazione Tiburtina: addormentarsi a Roma per svegliarsi a Vienna o a Monaco di Baviera, il tutto all’insegna della sostenibilità. Design moderno, privacy per chi viaggia. Il collegamento Euronight non è un treno ad alta velocità, raggiunge al massimo i 230 km/h. Infatti percorre le linee dei treni regionali: da Orte si va verso Chiusi-Chianciano, Arezzo, poi in Emilia-Romagna, in Veneto e su, verso l’Austria. Un’esperienza, considerando le 16 ore di viaggio, destinata sicuramente a chi non ha fretta di arrivare a destinazione e mirata a una certa tipologia di utenza.

Il treno dispone di due vagoni letto, con cabine per una o due persone, servizi molto confortevoli, inclusi bagno e doccia, e con possibilità di servizio bar/cucina direttamente in cabina: si può ordinare dal pollo alla paprika accompagnato con gnocchetti fino a toast e snack. Ci sono poi tre carrozze cuccette con scompartimenti a 4 posti e mini-cabine.

Le mini-cabine rappresentano una delle principali novità e attrazioni del Nightjet. Con una premessa: non è un’offerta per tutti, anche se si viaggi da soli. Dispongono di armadietti adiacenti dove riporre le scarpe e il bagaglio a mano, tavolo pieghevole scorrevole e lampada da lettura. Ma lo spazio ovviamente è ristretto.

Infine ci sono i posti a sedere, 254 la capienza massima. I vagoni sono multifunzionali, le postazioni ben equipaggiate, le poltroncine comode. Il wifi, gratuito, funziona molto bene. Le carrozze sono fornite anche di 6 posti bici, ampi spazi per bagagli, passeggini, sci e snowboard.

IL PERCORSO

Diverse le tappe del Nightjet prima di arrivare a Vienna. Toccherà Firenze, Bologna, Villach, Klagenfurt, Leoben e Bruck an der Mur. A Villach i convogli si “switchano“: una parte proseguirà il viaggio verso Vienna, dove l’arrivo è previsto alle 9.04 del giorno successivo, l’altra si dirigerà a Monaco, dove è atteso alle 9.22. Nella tratta inversa, invece, il treno partirà dalla Baviera alle 20.10 e dall’Austria alle 19.18, per poi ricongiungersi, sempre a Villach, all’una di notte e poi diretti verso Roma, con arrivo alle 11.05.

LE TARIFFE

I prezzi sono accessibili. Se si prenota adesso per metà novembre, il costo per un posto a sedere è di 34,90 euro, per una mini-cabina 54,90 e per un vagone letto di 114,90. Discorso che, ovviamente, non vale nei periodi di maggior afflusso, a ridosso delle Feste.

«UN VIAGGIO GREEN ALL’INSEGNA DEL ROMANTICISMO»

«Il romanticismo del viaggio di notte» l’ha ribattezzato Donnarumma, ricordando «i tempi in cui l’Alta velocità ancora non c’era». Per il ministro Salvini, esempi come quelli del Nightjet rappresentano «il vero green deal, la sostenibilità e la decarbonizzazione». Gualtieri lo ritiene «un collegamento strategico che rafforza l’amicizia tra i nostri popoli e valorizza la meta turistica di Roma. Inoltre, il treno è mezzo più green che ci sia».

Per Corradi il nuovo convoglio è «un bellissimo esempio di come può evolvere il trasporto notte in modo più confortevole». Il manager lo definisce «un piccolo hotel su binari» che premia una domanda sempre crescente per la fascia notturna dei viaggi. «Ci crediamo e negli ultimi anni stiamo vedendo un incremento di circa il 50% l’anno su alcune tratte principali». Una proficua cooperazione e collaborazione Italia-Austria, fortemente sottolineata anche da Sabine Stock, del consiglio di amministrazione di Öbb-Personenverkehr.