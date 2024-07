Ita Airways e Croatia Airlines ampliano l’accordo di codeshare

L’arte non va in vacanza: 5 mostre estive imperdibili Un tuffo rinfrescante e il relax in spiaggia, una passeggiata nei boschi in montagna, un giro tra borghi e natura: ognuno ha il suo modo – e la sua preferenza... The post L’arte non va in vacanza: 5 mostre estive imperdibili first appeared on ViaggiOff.

Convento di Amalfi, il chiostro rinasce con restauro degli affreschi Il chiostro più antico di Amalfi rinasce a nuova vita grazie al completamento dei restauri di marmi e affreschi dell’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel. Anantara Convento di Amalfi Grand... The post Convento di Amalfi, il chiostro rinasce con restauro degli affreschi first appeared on ViaggiOff.

Un tè a Balmoral Castle a casa di sua maestà Carlo (ma solo per pochi) Un tè con re Carlo, o quasi: la Royal Family apre ai turisti le porte di Balmoral, sale private che si potranno visitare per la prima volta, ma attenzione: i... The post Un tè a Balmoral Castle a casa di sua maestà Carlo (ma solo per pochi) first appeared on ViaggiOff.