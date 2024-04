Ita Airways: “L’obiettivo? Il 90% della flotta ecofriendly”

Quattro nuovi Airbus di ultima generazione sono entrati nel mese di marzo nella flotta di Ita Airways, che così continua il suo percorso di sviluppo ecologico arrivando a 44 aeromobili NewGen su un totale di 87.

Ita Airways, che ha recentemente annunciato i suoi dati di bilancio 2023, continua a investire nella flotta e ha come obiettivo quello di raggiungere, entro la fine del piano strategico 23-27, circa il 90% del totale della flotta environment-friendly che consuma il 25% in meno di carburante ed emette meno CO₂, per puntare a diventare il vettore più green d’Europa.

Nello specifico, i quattro aeromobili entrati in flotta, appartenenti a quattro diverse tipologie, sono: un A330-900 di proprietà Ita Airways, un A321neo, un A320neo e un A220-100, questi ultimi in leasing.

«L’investimento sulla flotta, cresciuta di oltre il 60% dalla nostra nascita, è al centro della nostra strategia – dichiara Francesco Presicce, accountable manager & chief of technology officer Ita Airways – Abbiamo implementato procedure di Entry Into Service tali da garantire la piena produttività degli aerei acquisiti nel minor tempo possibile, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di compliance regolamentare. In poco più di due anni l’età media dei nostri aerei è scesa da 12,5 a 8,4 anni. Il nostro target 2024 è l’entrata in flotta di 26 nuovi aeromobili, per arrivare a fine anno a un totale di 96 aeromobili, di cui il 67% di nuova generazione».

