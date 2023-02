Ita Airways, partnership con Convention Bureau Roma e Lazio

Siglata partnership strategica tra il Convention Bureau Roma & Lazio e Ita Airways, che entra così a far parte dell’organismo in qualità di grande player turistico.

Piena soddisfazione è stata espressa dal presidente del Cbrel Stefano Fiori: «L’ingresso di un partner come Ita Airways nel Cbrel, che conta già oltre 160 associati tra cui grandi player come AdR e Fiera di Roma, rappresenta un ulteriore assist a tutte le nostre attività, perché Ita Airways è un vettore fondamentale per l’attrazione della destinazione. Avere oggi un vettore nazionale di riferimento che collega tante destinazioni estere alla Capitale significa assicurare al territorio maggiori opportunità di implementare i bacini di traffico turistico e d’affari. Basti pensare che proprio in questi giorni Ita Airways ha annunciato un terzo volo da Roma-Fiumicino a New York, a partire da giugno, il che vuol dire aumentare le opportunità di visita di Roma e del Lazio da parte della clientela nordamericana, tra le più ambite dal nostro incoming per la capacità di spesa che esprime».

Di eguale tenore il commento di Ita Airways: «Oggi abbiamo sottoscritto un’altra importante partnership nel portafoglio commerciale della nostra compagnia – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare – Abbiamo infatti firmato un accordo con Cbrel, associazione di cui fanno parte grandi player del turismo, con l’obiettivo di supportare l’attrazione di flussi di traffico business e turistico a Roma e nel Lazio, attraverso i numerosi collegamenti in partenza e in arrivo dal nostro hub di riferimento, Roma Fiumicino. Sin dalla nostra nascita abbiamo costruito un percorso di crescita insieme ai nostri partner commerciali e questa partnership è un ulteriore passo in questa direzione».