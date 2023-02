Ita-Lufthansa, intesa con Fs per il biglietto unico

Scatta l’operazione intermodalità per Ita Airways e Lufthansa che hanno avviato le negoziazioni con il Gruppo Fs per finalizzare un accordo commerciale per giungere al biglietto unico aereo+treno.

Entrambe le compagnie aeree hanno infatti siglato a Roma, nella giornata di venerdì, un memorandum of understanding con Fs per “realizzare un’offerta congiunta per l’acquisto in un’unica soluzione di biglietti aerei e ferroviari e definire programmi di loyalty combinati”.“L’intenzione – aggiunge Lufthansa – quella di negoziare un contratto di cooperazione per il traffico feeder all’interno del territorio italiano, con l’obiettivo di creare sinergie tra le varie modalità di trasporto a beneficio dei viaggiatori. In particolare, la cooperazione prevedrà numerosi collegamenti ferroviari Fs da e per vari aeroporti italiani”.

La struttura esatta del programma è al vaglio di ulteriori colloqui. Qualora il contratto fosse stipulato, l’attuazione della collaborazione tra le parti sarà soggetta all’approvazione delle autorità competenti.

All’operazione potrebbero anche aderire le altre 25 compagnie dell’alleanza aerea Star Alliance che vanta una rete di circa 1.200 aeroporti in tutto il mondo.

La partnership è parte integrante della trattativa di Lufthansa per l’acquisizione del 40% di quote di Ita Airways e rientra nella strategia del Gruppo tedesco di ottimizzare l’integrazione aereo-treno in Europa: infatti è quanto già realizzato a seguito della partnership con Deutsche Bahn che ha dato vita all’innovativo programma di mobilità integrata Lufthansa Express Rail, che permette ai passeggeri Lufthansa di acquistare un unico biglietto per voli e collegamenti ferroviari attraverso un’unica prenotazione.

Una partnership molto simile è stata già avviata da Swiss che fa parte del Gruppo Lufthansa con con le Sbb, Swiss Federal Railways, avviando anche in Svizzera un nuovo modello di trasporto integrato.

Tra i benefit dell’intermodalità ci sarebbe anche l’ottimizzazione dei tempi, con un adeguamento combinato degli orari di treni e aerei che consentirebbe al passeggero di effettuare anche un unico check in e vedersi consegnare il proprio bagaglio direttamente alla stazione ferroviaria, con relativo accredito di miglia riconosciute anche per la tratta ferroviaria, se il passeggero aderisce ai programmi frequent flyer.