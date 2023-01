Ita-Lufthansa, ora si tratta in esclusiva

Via libera del governo italiano a Lufthansa per l’ingresso in Ita Airways con una quota di minoranza. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista unico della newco, ha sottoscritto la lettera d’intenti del colosso tedesco, aprendo ufficialmente la trattativa esclusiva. La notizia è stata confermata dal Mef stesso.

Come anticipato, Lufthansa dovrebbe mettere sul piatto 250-300 milioni per rilevare una quota del 40% e poi in una seconda fase salire al 100% della compagnia italiana.

Nell’ambito della trattativa esclusiva sarà stilato l’accordo vero e proprio, verranno definiti l’investimento preciso, il piano industriale e verrà stabilità la governance della futura compagnia, cioè come sarà distribuito il suo cda. Seguirà, poi, la sottoscrizione di un accordo preliminare di vendita (signing), che dovrà ricevere il via libera della Corte dei Conti, dell’Autorità per la concorrenza e il mercato italiana e dell’Antitrust Ue.

Per inizio giugno si potrebbe arrivare al closing con l’ingresso operativo di Lufthansa in Ita a stretto giro.

«Se i due progetti saranno coerenti potrebbe nascere una realtà molto importante, a beneficio anche dell’economia italiana», aveva detto nei giorni scorsi il responsabile del Mef, Giancarlo Giorgetti.

Sullo sfondo, prosegue il confronto con i sindacati sul nodo stipendi. Dopo l’ultimo incontro, finito con l’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione da parte delle sigle dei lavoratori, lunedì (30 gennaio) ci sarà una nuova riunione. Obiettivo: trovare una soluzione sul contratto per evitare lo sciopero.