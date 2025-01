Ita, mission Pappalardo:

difendere il dna italiano

A poche ore dalla nomina di Sandro Pappalardo alla presidenza di Ita Airways, non si sono fatte attendere le reazioni a livello istituzionale e dal mondo del turismo.

La prima a congratularsi è stata la ministra del turismo Daniela Santanchè: «Sandro Pappalardo è una figura di grande esperienza e competenza nel settore e sono sicura che guiderà Ita-Lufthansa verso nuovi traguardi, contribuendo a rafforzare la posizione della compagnia aerea nel panorama internazionale. Desidero anche esprimere un sincero ringraziamento al presidente uscente Antonino Turicchi per il suo impegno e la sua dedizione, che hanno permesso di gettare solide basi per il futuro della compagnia».

A seguire sono giunte le felicitazioni da parte dell’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic: «Enit – l’Agenzia Nazionale del Turismo – esprime le proprie congratulazioni a Sandro Pappalardo per la sua nomina a presidente di Ita Airways. La nomina rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno e delle competenze maturate negli anni. Sandro Pappalardo è una figura di grande professionalità, con una comprovata esperienza nel settore e un prezioso contributo reso in Enit per anni come membro del Consiglio di amministrazione. Sono certa che la sua leadership sarà determinante per imprimere un impulso positivo al nuovo percorso di rilancio di Ita Airways».

All’insegna dell’ottimismo la dichiarazione di Marina Lalli, presidente di Federturismo: «La nomina di Pappalardo alla presidenza di Ita Airways apre dopo due anni di lunghi negoziati un nuovo inizio per la compagnia, che con un partner industriale di prestigio come Lufthansa ci consentirà di sviluppare il traffico aereo con una maggiore offerta di collegamenti, migliorando la connettività aerea italiana e puntando sulla crescita del vettore. Siamo soddisfatti che Ita si possa avvalere dell’esperienza manageriale e della professionalità di un conoscitore del settore come Pappalardo, al quale rivolgiamo gli auguri di buon lavoro».

Auguri di buon lavoro anche da parte dei vertici del Convention Bureau Italia: «Non possiamo che vedere positivamente un profilo come quello del dottor Pappalardo, che ha al suo attivo una lunga esperienza nella promozione turistica del nostro Paese, sia approdato alla presidenza di Ita. Auguriamo buon lavoro al neo presidente, con la certezza che sotto la sua guida Ita sarà un interlocutore strategico per lo sviluppo del Mice italiano nel mondo».

Dello stesso tenore il commento di Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi-Confturismo: «Accogliamo di buon grado la nomina di Sandro Pappalardo a presidente di Ita-Lufthansa. Innanzitutto perché sancisce la concreta definizione di un nuovo assetto della compagnia, che conserva in sé il dna italiano. Inoltre, l’esperienza militare di Pappalardo e la sua appartenenza al mondo del turismo, sperimentata negli anni in Enit, sono degli straordinari assist perche il suo ruolo possa essere rappresentato al meglio anche per il comparto. Auguriamo al nuovo presidente un buon lavoro».

Caloroso il messaggio di Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet-Confcommercio: «Sandro Pappalardo si è dimostrato costantemente disponibile a collaborazioni condivise, riconoscendo il valore del mondo delle turismo organizzato e Ita è, da sempre una valido partner della nostra federazione attraverso diversi progetti comuni. Sono certo che Pappalardo, figura capace e con una costante visione strategica, avvierà un processo di sviluppo e crescita della compagnia e del turismo a essa connesso, in un momento di rinascita che si sta rivelando molto complesso per diversi fattori esterni che influenzano globalmente il mondo dei trasporti. A Pappalardo rivolgo i miei migliori auguri, confidando di continuare a collaborare per creare nuovi piani comuni atti a migliorare non solo l’economia, ma anche la sostenibilità e la sensibilità del futuro mondo del travel».

Unanime commento positivo anche da parte del presidente di Assoturismo, Vittorio Messina, e del presidente di Assoviaggi, Gianni Rebecchi: «E’ una nomina importante, che auspichiamo segni una svolta. Ita-Lufthansa resta un vettore strategico per il turismo italiano, il cui sviluppo dipende anche da collegamenti aerei economici e diffusi, essenziali per rendere il territorio – e in particolare le isole – più accessibile alla domanda domestica ed estera. Confidiamo che il nuovo presidente Sandro Pappalardo, forte della sua esperienza nel turismo, saprà valorizzare il ruolo “di sistema” che Ita dovrebbe svolgere per il nostro settore».

CHI È SANDRO PAPPALARDO

La nomina a presidente di Ita è la ciliegina sulla torta dei 58 anni, compiuti pochi giorni fa. Sandro Pappalardo, infatti, nasce a Tolmezzo (Udine) il 2 gennaio 1967. Nel 1976, il drammatico terremoto del Friuli distrugge la casa della sua famiglia. Ufficiale dell’esercito a 19 anni, diventa pilota dell’Aeronautica militare, partecipando a diverse missioni di pace: due volte in Libano e una in Afghanistan. Divenuto istruttore di volo, frequenta negli Stati Uniti il corso Night Vision Goggles Instructor Pilot e consegue il relativo brevetto presso l’aviazione americana.

In possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza e una in Scienze della Pubblica Amministrazione, nel 2013 Pappalardo si candida al Senato per Fratelli d’Italia nel 2013. Nel 2017 entra nella giunta regionale siciliana guidata da Nello Musumeci, come assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo. A giugno 2019 si dimette ed entra nel Consiglio di amministrazione di Enit.

Nel 2023 l’incarico di consigliere del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per i rapporti con il Parlamento (a titolo gratuito). Il 15 gennaio 2025 il decollo come presidente di Ita Airways, indicato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti nel giorno che sancisce il matrimonio con Lufthansa.

La foto pubblicata appartiene al profilo Facebook di Sandro Pappalardo