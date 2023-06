Ita nell’orbita Star Alliance: codeshare con Turkish

A pochi giorni dalla firma dell’accordo tra il Mef e Lufthansa per la privatizzazione di Ita Airwyas, la compagnia di bandiera firma un accordo di codeshare con Turkish Airlines significativo non solo dal punto di vista operativo. È chiaro, infatti, il progressivo avvicinamento di Ita a Star Alliance, l’alleanza globale che vede tra i propri membri più importanti proprio Lufthansa e Turkish.

Con l’entrata dei tedeschi nel capitale della compagnia tricolore, infatti, Ita si troverà presto a migrare da Skyteam, l’alleanza che fa riferimento a Delta e Air France-Klm. L’accordo di codeshare sarà effettivo da luglio 2023 e prevede che i codici di volo di Ita siano applicati sui voli di Turkish Airlines tra Roma e Istanbul; allo stesso tempo Turkish collocherà i suoi codici su 9 destinazioni di Ita Airways in Italia partendo da Roma, tra cui Brindisi, Bari, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Trieste.

“Questa partnership fornirà servizi migliori ai clienti di entrambe le compagnie aeree, garantendo con un solo biglietto una connettività completa a partire dal check-in dei passeggeri e dei bagagli fino all’arrivo a destinazione finale”, sottolinea la nota congiunta dei due vettori. In questo modo, infatti, i passeggeri di Ita potranno usufruire dei collegamenti di Turkish, che è la compagnia aerea con più destinaizoni internazionali nel proprio network, dal gigantesco hub di Istanbul International Airport.

D’altronde proprio a Istanbul – dove si sta svolgendo l’assemblea generale di Iata – il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr ha tracciato il percorso d’integrazione di Ita nel nuovo universo tedesco. «Possiamo renderla profittevole in un paio d’anni e non pensiamo a Ita come a una compagnia di voli nazionali, ma a un vettore che punta a rafforzare a livello europeo Milano con Linate e la connettività intercontinentale con Roma», ha detto il manager. Inoltre, per Spohr il passaggio decisivo sarà quello di «inserire i voli del vettore italiano nel nostro grande sistema di vendite, anche negli Usa dove abbiamo una filiale e ci sarà «l’integrazione nel programma fedeltà del gruppo Miles & More».

Per Bilal Ekşi, amministratore delegato di Turkish Airlines, «Roma e Istanbul sono sempre state città eccezionali per attrarre e mettere in contatto le persone. Sono fermamente convinto che questo accordo di codeshare svilupperà il network già esistente, offrendo un numero ancora maggiore di destinazioni e favorirà la cooperazione e il traffico tra due Paesi ad alto potenziale. Inoltre, questa partnership è un passo importante per stimolare il turismo, espandere il bacino d’utenza di Turkish Airlines e migliorare i vantaggi per i clienti».

«Con l’accordo di codeshare continua la nostra strategia commerciale di crescita, realizzata anche grazie alle partnership con i maggiori vettori mondiali – ha dichiarato Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita Airways – Grazie all’accordo con Turkish Airlines, per tutti i passeggeri Ita si apre una via d’accesso privilegiata verso Istanbul, una delle città più affascinanti e ricche di storia al mondo. Questo accordo rappresenta il 32° codeshare della compagnia: un risultato eccellente che siamo riusciti a raggiungere in meno di due anni».