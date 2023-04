Ita, primo Airbus A330neo con livrea azzurra dedicato a Gelindo Bordin

Porta il nome di Gelindo Bordin il primo Airbus A330neo con livrea azzurra di Ita Airways. Il velivolo, dedicato al campione olimpico di Seul 1988 e primo italiano a vincere l’oro nella maratona a cinque cerchi, è uscito dall’hangar della Final Assembly Line di Airbus a Tolosa lo scorso 31 marzo.

L’introduzione di questo Airbus rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità. Più leggero e più efficiente, vanta infatti consumi di carburante ed emissioni di Co2 per posto offerto inferiori del 25% rispetto agli aerei di precedente generazione. L’apparecchio entrerà in flotta in estate, per servire le rotte di lungo raggio e i nuovi collegamenti intercontinentali.

Bordin è solo l’ultimo dei campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano ai quali Ita ha voluto dedicare la livrea. Assi scelti grazie al contributo di 13mila follower che hanno risposto al sondaggio social Naming Azzurri lanciato dalla compagnia e dalla Gazzetta dello Sport.

A debuttare erano stati Paolo Rossi, Pietro Mennea, Gino Bartali e Fausto Coppi. Nel roster anche Carmine e Giuseppe Abbagnale, Roberto Baggio, Enzo Bearzot, Giacomo Agostini, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Alex Del Piero, Andrea Lucchetta, Adriano Panatta, Federica Pellegrini, Flavia Pennetta, Tazio Nuvolari, Dino Meneghin, Gigi Riva, Valentino Rossi, Marcello Lippi, Sara Simeoni, Marco Simoncelli, Francesca Schiavone, Gustavo Thoeni, Alberto Tomba e Francesco Totti.