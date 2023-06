Wizz Air dà il via alle vendite dell’atteso Multipass

Detto, fatto. La low cost Wizz Air ha aperto le vendite dell’annunciato Multipass, piano di abbonamento aereo in Europa che consente ai passeggeri di bloccare il prezzo del biglietto e del bagaglio per l’intero periodo di 6 mesi su rotte nazionali in Italia e rotte internazionali da e per la Polonia. Fermi restando i numerosi paletti imposti dalla compagnia, si tratta di uno strumento per certi versi rivoluzionario in questa stagione all’insegna del caro voli.

Gli abbonati, in buona sostanza, possono viaggiare una volta al mese pagando una tariffa fissa che esula dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione last minute. Questi potranno costruire il piano più adatto alle proprie esigenze selezionando tra opzioni di volo di sola andata o di andata e ritorno e, infine, scegliendo se aggiungere la priority e/o la franchigia bagaglio. Come per un normale biglietto Wizz Air, sarà poi possibile acquistare altri servizi e aggiungerli alla prenotazione prima del volo.

I clienti avranno l’opportunità di prenotare subito un volo quando inizia il loro abbonamento ed effettuare il loro primo viaggio solo cinque giorni dopo. Quando si sceglie il mese successivo come mese iniziale dell’abbonamento, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e durante i successivi 29, 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L’abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese.

È anche possibile acquistare il Wizz Multipass a metà mese se mancano più di 5 giorni alla fine dello stesso. Al cliente verrà addebitato immediatamente l’importo e sarà in grado di imbarcarsi sul volo scelto in 5 giorni. In questo caso, tuttavia, il passeggero accetta una finestra di viaggio più breve per il primo mese: il piano di abbonamento continuerà ad essere rinnovato ogni primo giorno del mese.

Wizz Air continua, nel frattempo, a impiegare ingenti risorse nella sostenibilità. La compagnia figura tra gli investitori dell’appena annunciato round di investimenti da 50 milioni di dollari a favore di CleanJoule, startup statunitense focalizzata sulla produzione di carburante per l’aviazione sostenibile (Saf).