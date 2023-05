Ita, settimana decisiva per la vendita a Lufthansa

In attesa di definire la vendita del 40% delle quote a Lufthansa, Ita Airways lancia il servizio “Blocca la tariffa” che consente di bloccare il prezzo del volo selezionato durante la fase di acquisto del biglietto per 72 ore, pagando un piccolo supplemento.

Sembra ormai vicina, infine, la firma dell’accordo tra i tedeschi e il Mef per la privatizzazione del vettore tricolore. Le trattative sarebbero in fase avanzatissima e il termine per l’esclusiva scade proprio venerdì prossimo, 12 maggio.

Già la scorsa settimana, il ceo Carsten Spohr aveva scritto agli azionisti, sostenendo come l’operazione Ita avesse “buone prospettive di successo” sottolineando che i colloqui con il governo italiano siano “sulla buona strada”.

Entro venerdì dunque Ita dovrebbe entrare nella grande famiglia Lufthansa, un gruppo che conta anche Air Dolomiti, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss, Lufthansa ed Eurowings. L’ultima incognita, al momento, resta solo il prezzo che i tedeschi dovranno pagare per il 40% delle quote della compagnia.



L’opzione Blocca la Tariffa

I clienti della compagnia di bandiera, quindi, possono bloccare la tariffa scegliendo tra le 64 destinazioni offerte da Ita, comprese le due nuove rotte intercontinentali da Roma Fiumicino verso Washington, in partenza dal 2 giugno, e San Francisco dal 1° luglio.

Il servizio prevede un supplemento variabile dai 5 ai 15 euro a passeggero in base alla destinazione del volo, ad eccezione dei bambini con età inferiore ai 2 anni per i quali il servizio è gratuito. “Blocca la tariffa” è disponibile fino a otto giorni prima della data di partenza del volo e per le prenotazioni di andata e ritorno dovrà essere acquistato su entrambi i voli.

Il nuovo Operations Control Center

Nella scorsa settimana, infine, Ita Airways ha inaugurato il nuovo Operations Control Center (Occ) presso la zona tecnica dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, accanto all’headquarter della compagnia.

“L’Operations Control Center è il cuore pulsante della compagnia con un team di professionisti che ogni giorno gestisce il programma operativo di tutti i voli di Ita Airways”, sottolinea la nota della compagnia.