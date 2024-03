Italian Wedding Summit a Roma dal 21 al 25 marzo

Tutto pronto per l’Italian Wedding Summit (Iws) che si terrà a roma dal 21 al 25 marzo presso lo Sheraton Golf, col patrocinio dall’assessorato Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e la collaborazione di ’Esmea, European Small e Medium Size Enterprise Association, di Skal International Roma e della Fondazione Italiani nel mondo.

All’evento parteciperanno wedding planner, agenti di viaggi, blogger e influencer, rappresentanti delle associazioni internazionali di event planner e di associazioni Lgbtq provenienti dai principali mercati esteri per vivere direttamente sul “campo” esperienze itineranti, posti, location con uno specifico programma B2B.

Nel corso delle giornate del summit, infatti, è previsto un vero e proprio workshop itinerante durante il quale i wedding planner internazionali, a spasso nella città eterna, vivranno esperienze sensoriali immersive in luoghi scelti appositamente per la loro straordinaria bellezza. Verrà offerta l’opportunità di incontrare tradizione e innovazione, assaggiare specialità tipiche ed eccellenze gastronomiche, godere delle atmosfere artistiche e delle architetture che fanno sognare: sul “set del wedding” i partecipanti vivranno da protagonisti esperienze che racconteranno la straordinaria bellezza della città, sfogliando alcune pagine indimenticabili scritte dal grande cinema. Sono previste visite in famose sartorie romane, e i testimonial del wedding si immergeranno nell’atmosfera di quella scuola dell’eleganza che ha reso la tradizione sartoriale italiana unica al mondo e cuore pulsante del Made in Italy.

Previsto anche uno shooting fotografico a Piazza di Spagna, getteranno monetine a Fontana di Trevi. Gli ospiti avranno anche la possibilità di vivere l’esperienza di fare la spesa a Campo De’ Fiori e cucinare ricette tradizionali, partecipando a degustazioni di alta qualità e nella visita ai Castelli Romani visiteranno per rara concessione dell’Amministrazione Vaticana gli appartamenti privati del Pontefice a Castel Gandolfo e la millenaria abazia di San Nilo. Le aziende italiane e romane selezionate avranno una opportunità unica per presentare la propria produzione agli operatori internazionali con incontri one to one.

A completare il ricco programma dell’evento si svolgerà la premiazione dei Wedding Awards durante la Cena di Gala presso la Casina Valadier sabato 23 marzo, a partire dalle ore 20, con la consegna di premi agli operatori che si sono particolarmente distinti per la propria attività nel settore.

Sarà presente una selezione degli ospiti internazionali di spicco, assieme alle aziende italiane che operano principalmente nel turismo matrimoniale e alle eccellenze che promuovono il Made in Italy attraverso l’attività imprenditoriale nel wedding internazionale. Cena di Gala ed evento Iws si concluderanno con uno spettacolo pirotecnico.

«La presenza di Skal International Roma – sottolinea il presidente Luigi Sciarra nel suo ruolo di Brand Ambassador – è quello di rafforzare il posizionamento e la promozione turistico di Roma, del Lazio e dell’Italia nei confronti dei circa 12.000 soci, tutti professionisti del Turismo, distribuiti in oltre 312 i club presenti in 81 nazioni, in rappresentanza delle 32 categorie. Una grande opportunità di visibilità, di immagine e di posizionamento del Made in Italy con una forte comunicazione internazionale ai “ produttori” di Turismo rappresentati dagli iscritti allo Skal International».