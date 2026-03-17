Italy Family Hotels amplia il portfolio

Cresce la famiglia di Italy Family Hotels, network che conta più di 155 hotel specializzati in vacanze con bambini in Italia che aggiunge in qualità di soci nuove strutture.

Dalle atmosfere alpine alle località balneari, fino ai paesaggi più autentici della campagna italiana, i nuovi ingressi interpretano al meglio la filosofia dell’ospitalità family, con servizi dedicati, spazi su misura e un’attenzione costante alle esigenze di bambini e genitori.

In Trentino-Alto Adige, a Bolzano, meta d’eccellenza per le vacanze in montagna, entrano nel network: l’Aktiv & Familien hotel Adlernest a Senales, l’Hotel Das Gerstl Family Retreat a Reschen, il Linara mountain family stay a Valles, il Family Hotel Gutenberg di Scena.

Chi preferisce il mare apprezzerà l’ingresso di alcune strutture situate nelle più apprezzate destinazioni balneari italiane: il Family Village La Buca del Gatto a Cecina (Li) in Toscana, il Color Dolmen Family Village a Minervino (Le) in Puglia, il Cavallino Bianco Caorle-Venezia a Caorle (Ve) in Veneto, il Centro Vacanze Verde Azzurro di Cingoli (Mc) nelle Marche.

A completare il quadro delle nuove adesioni è il Piemonte, con l’ingresso di Country House Ca Faggio di Valdilana tra le colline biellesi.

UN NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il 2026 per Italy Family Hotels ha visto anche l’insediamento di un nuovo cda, in carica fino al 2029 che farà capo al presidente Alessandro Zaffi, presidente e titolare del Meridiana Family & Nature Hotel in Emilia Romagna. Con lui, il vicepresidente Stefano Cerutti, del Nh Collection Alagna Mirtillo Rosso in Piemonte.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Italy Family Hotels