Kel 12 rinnova la sua Namibia e lancia l’itinerario “Unique”

Una programmazione che tende a privilegiare l’unicità delle esperienze offerte quella nuova dedicata da Kel 12 alla Namibia, per offrire vacanze uniche ed emozionanti, che soddisfino una clientela sempre più esigente.

«Per tutti gli itinerari proposti sono state introdotte escursioni nuove e inconsuete, come l’incontro con i maestosi rinoceronti – commenta Sabina Migliori, head of product manager Kel 12 – Novità clou è l’itinerario Unique che attraversa dune color rosa e arancio, depressioni desertiche, oasi verdi, distese di lava, canyon e coste battute dalle onde dell’oceano. Un itinerario di 13 giorni per ammirare centinaia di animali radunati attorno alle grandi pozze d’acqua nel Parco Etosha, le colonie di otarie di Cape Cross e fenicotteri e pellicani di Walvis Bay. Il tutto abbinato a pernottamenti in hotel e lodge esclusivi dallo charme africano dove potersi abbandonare al relax. Location che amplificano il piacere del viaggio e ne diventano parte integrante».

Fondamentale, anche per la vendita del prodotto, la scelta di Kel 12 di volare con Ethiopian Airlines, tra le poche compagnie ad arrivare direttamente a Windhoek senza passare da Johannesburg velocizzando così i collegamenti e rendendo più piacevole il viaggio, ma anche la formazione rivolta ovviamente alle agenzie e alle guide selezionate per accompagnare i viaggiatori.

Da poco terminato un fam trip in partnership con Ethiopian Airlines che ha coinvolto due gruppi di agenti di viaggio selezionati per far loro vivere in prima persona l’emozionante tour Unique Namibia. Una formazione esclusiva per testare direttamente sul campo la qualità delle strutture, dei mezzi di trasporto e del personale Kel 12.

«Conoscere come è costruito un nostro tour, quali sono i plus e i servizi è essenziale per capire il valore della nostra offerta è l’impegno di Kel 12 che organizza anche road show e incontri divulgativi tematici che promuoviamo con assidua frequenza con il format Parole in Viaggio», conclude Daniela Di Berardino, trade manager Kel 12.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Kel 12