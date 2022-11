Kempinski apre il Bristoria Hotel a Erbil, nel Kurdistan iracheno

Bristoria Hotel Erbil ha aperto i battenti in Iraq nella regione autonoma del Kurdistan, in una struttura rinnovata firmata Kempinski che punta al viaggiatore con comfort, servizio e spazi lavorativi.

Sono tre i ristoranti, con una cucina regionale e internazionale ispirata da prodotti locali e in un’atmosfera casual. Alla clientela business sono dedicate diverse sale meeting e l’hotel conta anche su aree per il tempo libero, dalla piscina alla sauna, dalla sala fitness al bar con succhi salutisti. E si propone come punto di partenza per visitare la Cittadella di Erbil, i suoi musei, come il Kurdish Textile Museum e altri siti storici.

«L’accordo per il management del Bristoria Hotel Erbil è il risultato della nostra partnership di lungo corso con il suo proprietario Jawad Al Kassab, per il quale negli anni passati abbiamo gestito i nostri due hotel iconici in Giordania in passato», commenta Bernold Schroeder, chief executive officer di Kempinski Group e presidente del management board di Kempinski AG.