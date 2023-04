La Cina abolisce i test Pcr per tutti i turisti

La Cina ha annunciato che abolirà l’obbligo di test Pcr Covid per i viaggiatori in entrata a partire dal prossimo 29 aprile. Da questa data, quindi, sarà sufficiente presentare un risultato negativo al tampone antigenico rapido per poter entrare nel Paese asiatico.

Secondo quanto riporta il quotidiano finanziario Bloomberg News, infatti, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato in conferenza stampa che “dal 29 aprile non sarà più necessario presentare il risultato di un tampone Pcr. I viaggiatori dovranno ancora presentare però un risultato del test Covid antigenico effettuato entro 48 ore dalla partenza”.

Secondo il governo locale non saranno le compagnie aeree ad essere obbligate a controllare la certificazione Covid richiesta dalla Cina.

Secondo Mao, inoltre, la Cina «continuerà a perfezionare le politiche di prevenzione e controllo in modo scientifico alla luce della situazione epidemica in evoluzione per garantire un intercambio di viaggiatori sicuro, sano e ordinato tra la Cina e gli altri Paesi».

Lo scorso gennaio il governo cinese aveva annunciato la riapertura delle frontiere per i viaggi da e per la Cina, dopo un lungo digiuno iniziato a gennaio del 2020 a causa del Covid. Dal 15 marzo scorso, quindi, la Cina ha riaperto le frontiere ai viaggi di gruppo verso l’Italia.

Il cambiamento di regola entrerà in vigore lo stesso giorno in cui in Cina inizia un maxi-ponte vacanziero di 5 giorni (dal 29 aprile al 3 maggio) e anche se la maggior parte dei viaggi previsti in questo periodo sono nazionali; il periodico specializzato Simple Flying rivela che le prenotazioni di viaggi internazionali sono ben 12 volte superiori rispetto allo scorso anno, con i tour di gruppo all’estero in aumento del 137% da inizio aprile.