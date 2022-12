La Croazia chiude l’anno con il +112% di arrivi dall’Italia

L’Italia torna nella top ten dei mercati turistici inbound della Croazia e l’anno si chiude con oltre 4,1 milioni di presenze e +112% di arrivi dal nostro Paese nel 2022. Numeri che fanno sorridere Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, protagonista indiscussa del brindisi di Natale andato in scena a Milano.

Occasione, questa, per presentrare uno dei prinicipali attrrattori della destinazione: la cucina istriana. Gli italiani, infatti, scelgono la Penisola istriana, non solo per la bellezza della sua costa e per le forti tradizioni, ma anche per la variegata offerta enogastronomica. Un elemento confermato dalla presenza, in questa regione, di due dei dieci ristoranti stellati della Croazia.

E non solo. La Flos Olei, ovvero la guida ai migliori extravergine del mondo, ha segnalato l’Istria come migliore regione olivicola del 2022, assegnando per la prima volta in assoluto il punteggio di 99 all’olio “Mate” di Aleksandra Vekić. Un riconoscimento celebrato durante l’evento milanese da Dennis Ivošević, direttore dell’Ente del Turismo dell’Istria.

Ma, come si suol dire, non di solo pane vive l’uomo. Nel 2023 la Croazia, infatti, punterà anche sul turismo sostenibile ad alto valore, con esperienze autentiche e di qualità anche in vista del suo ingresso nell’area Schengen e nell’eurozona.