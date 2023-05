La dmo Latium Experience vara il progetto “Strada del Vino”

Tempo di degustazioni con il progetto Strada del Vino varato dalla dmo Latium Exprience, l’associazione mista pubblico-privata nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 Comuni del Lazio. È l’avvio operativo del tema degustazioni, terzo di un trittico di macro-offerte comprensivo anche di cicloturismo e città di fondazione. Anche questa proposta, come le altre, è improntata al territorio nelle sue fattispecie reali, senza orpelli turistici.

La Strada del vino della provincia di Latina è la più lunga d’Italia: parte dai Monti Lepini e passa per Aprilia, Sabaudia e San Felice Circeo. Tra paesaggi rurali si incontrano i produttori locali, ci si confronta con enologhi e si degustano vini di alta qualità, come Aprilia Doc, Castelli Romani Doc e Circeo Doc, con dovizia di contorno di sapori e ricette dei luoghi, dal tagliere per l’aperitivo, al pranzo e alla cena con vino in abbinamento a ogni portata, nei ristoranti e nelle trattorie tipiche.

Due le chicche inserite nel progetto: i pic-nic nelle vigne delle aziende agricole, per pranzi in relax tra i filari con panorami da ammirare, e l’abbinamento a escursioni in bicicletta, che si avvalgono dell’expertise cicloturistica della dmo (destination management organization, ndr) e dei suoi tour operator.