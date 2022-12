La moda chiama i globetrotter con il brand Takaturna

Anche la moda strizza l’occhio al turismo coniugando la sostenibilità alla tecnologìa avanzata: il marchio made in italy Takaturna, infatti, ha lanciato una linea di abbigliamento rivolta ai globetrotter, alla GenZ, in particolare per gli amanti del travel outdoor.

La collezione outerwear disegnata per l’autunno-inverno punta su capispalla, pantaloni e pull no gender realizzati con il taglio cinetico, un metodo di lavorazione antico che si basa sull’analisi dei movimenti biomeccanici naturali dell’anatomia umana ed è completamente diverso dal taglio tradizionale utilizzato normalmente, che invece fa leva sul corpo immobile.

Con il taglio cinetico, che Takaturna ha perfezionato e rinnovato, i diversi capi sono realizzati con un unico pezzo di stoffa che avvolge il corpo garantendo una vestibilità ergonomica, confortevole, pratica e in sintonia con lo stile di vita contemporaneo che agli abiti richiede dinamicità e capacità di adattarsi al movimento, senza però rinunciare al look.

Creativa, vitale e pensata per una moda inclusiva ed etica, la collezione punta su materiali ecofriendly e provenienti dai migliori fornitori italiani che vengono selezionati per l’impiego di best practice e per l’attenzione all’ambiente e ai collaboratori.