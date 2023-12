La pentola d’oro del turismo di lusso: vale 107 miliardi in Europa

Dalla terza edizione del ForwardMad di Kleber Group a Madrid che ruota intorno al settore del lusso, arrivano alcune dati interessanti su un segmento che vale in Europa 107 miliardi di euro e rappresenta il 22% delle entrate dell’intero comparto.

Oltre 40 relatori e 200 partecipanti al Forward_Mad per tre giorni, insieme a rappresentanti dell’alta hôtellerie, delle compagnie aeree, di aziende del lusso e della moda, di agenzie di viaggi e tour operator, hanno discusso il presente e il futuro del turismo di lusso e ad alto impatto.

Lusso è una parola polisemica. Questa è una delle conclusioni più interessanti emerse dalle tavole rotonde che hanno animato gli incontri di Madrid. Lusso, o, luxury, ha significati diversi a secondo della nazionalità, della cultura, dello stato sociale e dell’età di una persona.

Per i clienti di jet privati, ad esempio, il lusso vuol dire arrivare rapidamente e comodamente a destinazione, secondo l’esperienza di Eymeric Segard, ceo della compagnia di charter di jet privati svizzera Lunajets; per Francisco Carvalheira, segretario generale di Laurel, associazione dei marchi di eccellenza portoghese: «Il lusso sarà sempre qualcosa di fisico, qualcosa che le persone possono sperimentare». Quindi non un’esperienza come un volo privato.

Un dato che accomuna tutti i turisti del lusso è la ricerca di vacanze personalizzate ed esclusive, la voglia di scoprire culture e costumi locali di destinazioni sconosciute, dove poter essere tra i primi, o tra i pochi, ad arrivare.

Utilizzando la città di Madrid, sede dell’evento, come esempio, sono state analizzate le caratteristiche di una destinazione turistica ad alto impatto. E’ emerso che, tra i servizi che una destinazione di lusso deve avere per essere considerata tale, ci sono: hotel di alta qualità appartenenti a catene del lusso internazionali, ristoranti gourmet, un patrimonio storico culturale e artistico, una buona rete di trasporto, soprattutto comodi collegamenti aerei, eventi legati alla moda e al costume, negozi di grandi marchi del settore lusso.

Così come l’ultrapersonalizzazione, la tecnologia, e, ormai, l’intelligenza artificiale, svolgono un ruolo sempre più importante nel turismo, allo stesso tempo, sono fondamentali nel segmento del turismo del lusso, non solo per quanto riguarda l’offerta di prodotti e servizi innovativi, ma anche per la creazione di procedure innovative, sempre più easy e veloci.

Tra gli scopi del Forward_Mad c’è quello di alimentare l’ecosistema del turismo del lusso e, in particolare, di consolidare Madrid come destinazione di questo segmento; tutto il “format” Forward è stato recentemente acquistato da Kleber Group, società di consulenza tedesca, che sta espandendo la propria attività nei segmenti del turismo di lusso e ad alto impatto. Il progetto è quello di portare l’evento anche in altre città che vogliono svilupparsi come destinazione in questo settore.