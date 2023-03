La Polonia in Bmt: arriva il nuovo aeroporto Varsavia-Radom

L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo consolida il rapporto con gli operatori e le agenzie del centro-sud Italia attraverso la presenza alla Bmt di Napoli. Alla Mostra d’Oltremare la Polonia è ospite presso lo stand Adutei – Padiglione 6/Stand 6149 – per presentare la destinazione in chiave moderna e dinamica.

L’ente per il turismo si presenta a Napoli forte di flussi di visitatori in netto miglioramento: il turismo straniero in Polonia è cresciuto nella prima metà del 2022, con numeri cinque volte superiori ai dati del 2021. L’86% del turismo incoming in Polonia proviene dall’Unione europea e anche se mancano i dati di due mesi cruciali quali luglio e agosto, si auspica una solida ripresa dei flussi in arrivo.

«Una meta ormai consolidata sul mercato italiano e amata per le sue città d’arte – osserva Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo – ma per la bella stagione intendiamo presentare al comparto turistico del centro-sud Italia una Polonia meno nota, che sorprende per il patrimonio storico-culturale ma anche per la bellezza naturalistica, la biodiversità, il turismo outdoor e la squisita offerta gastronomica».

Diverse le destinazioni interne su cui l’ente punta, promuovendo località fuori dalle tradizionali rotte, ma facilmente raggiungibili anche dall’Italia, grazie agli oltre 70 collegamenti aerei tra diverse regioni e le principali città polacche, che nel 2023 aumenteranno grazie a nuovi operativi. In primis un nuovo collegamento per Lublino, importante punto di unione fra l’Europa occidentale e quella orientale, e il grande ritorno del diretto Roma-Danzica.

«La nostra forza sta nei numerosi collegamenti aerei – nota Minczewa – che permettono a molti italiani di raggiungere il nostro Paese facilmente in ogni momento dell’anno, grazie a operativi che consentono di organizzare long weekend, ponti di primavera, ma anche viaggi Mice».

Il 21 marzo a Roma verrà presentato ufficialmente alla stampa trade e ai professionisti del settore il nuovo aeroporto Varsavia-Radom con il rilancio dei collegamenti diretti con Roma a partire da fine aprile, per promuovere la cooperazione turistica italo-polacca. Peraltro la capitale Varsavia è stata eletta recentemente migliore Destinazione Europea del 2023.

Tra le principali attività promozionali che l’Ente prevede di svolgere sul mercato italiano anche gli incontri di formazione online, i fam trip per i professionisti del settore, numerosi workshop e il roadshow che si svolgerà in autunno.