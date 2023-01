La Thailandia cambia idea:

niente obbligo di vaccino per i turisti

Come non detto. La Thailandia ha cambiato idea: non richiederà la doppia dose di vaccino anti Covid ai visitatori in arrivo dall’estero, come annunciato solo poche ore fa.

L’agenzia Reuters ha riportato la decisione del ministro della Salute thai, Anutin Charnvirakul: un gruppo di esperti ha accettato di ritirare la nuova regola ritenendo “sufficiente” il livello di immunizzazione e reputando “scomoda” la prova di vaccinazione in entrata per gli over 18.

Questo nuovo paletto all’ingresso, prontamente rimosso, era stato introdotto nelle stesse ore in cui la Thailandia ha accolto i primi turisti cinesi volati nel Paese dopo la riapertura delle frontiere del gigante asiatico.

Quanto valga il mercato cinese lo rivelano i numeri: nel 2019 la Thailandia ha registrato 40 milioni di arrivi internazionali, di cui 11 milioni provenienti solo dalla Cina.

Lo scorso anno la destinazione ha accolto più di 11 milioni di turisti, cifra ben al di sotto dei livelli pre pandemia, ma sufficienti a contribuire a un aumento del 2,4% su base annua del Pil thailandese nella prima metà del 2022.

La reintroduzione dell’obbligo di vaccino avrebbe potuto compromettere tali risultati.