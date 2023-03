La Spagna in Bmt: “Voli da 15 scali del centro-sud”

La Spagna si presenta alla Bmt con otto coespositori: Andalusia, Isole Canarie, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e Benidorm (Pad. Stand 6010-6013/ 6022-6025). In questa edizione l’Ente Spagnolo per il turismo a Roma propone tante novità, a partire dal Centro Multimediale Interattivo. In programma, anche un ciclo di eventi, presenziali, online e ibridi, dedicati alla Regione di Murcia e all’anno giubilare di Caravaca de la Cruz. Inoltre l’attività di promozione delle destinazioni spagnole prosegue con la collaborazione di tour operator e compagnie aeree, tra cui Boscolo, Guiness Travel, Volotea, Palladium Group.

La formazione dei professionisti del turismo italiano è anche nel 2023 una delle principali scommesse, con l’obiettivo di offrire una specializzazione nella vendita della Spagna attraverso diversi programmi di formazione gratuita, cominciando dal corso Spain Specialist Program Ssp. Inoltre, l’Ufficio spagnolo del Turismo di Roma ha in progetto altri programmi di formazione online, come gli itinerari interattivi, un formato molto dinamico a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale che consentirà la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze. Infine il programma dei Webinar WebinSpain continua con grande successo di partecipazione tra gli agenti di viaggio.

Infine, Cuenca è stata designata Capitale gastronomica spagnola 2023. La città Patrimonio dell’Umanità, famosa per le sue Case Sospese, sarà una meta imperdibile per gli amanti della buona tavola. Con una cucina che si distingue per la varietà dei prodotti e l’innovazione della sua cucina, organizzando numerose attività: menu speciali, conferenze, workshop, degustazioni.

«La presenza nella Bmt anno dopo anno è la prova di quanto la Spagna tiene al mercato centro-sud italiano – sottolinea Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente Spagnolo per il turismo a Roma – Prova di questa importanza è la straordinaria connettività aerea che collega una rete di 15 aeroporti del sud con il nostro Paese, cioè oltre 3 milioni di passeggeri provenienti dalle regioni meridionali».