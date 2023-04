La svolta green del Principato di Monaco con il claim “Like Nowhere Else”

Al rombo dei motori in partenza per il Gran Premio di Montecarlo, l’annuncio: la cena è servita. E allora è partita, carica di energia e aspettative, la serata milanese del lancio di Visit Monaco. Tutto femminile il team, elegante e in tacco 9, fra delegate monegasche e del nuovo ufficio di rappresentanza leisure e Mice in Italia, affidato da febbraio a Interface Tourism.

Alla vigilia dei festeggiamenti per il centenario della nascita del Principe Ranieri III, che inizieranno il 31 maggio con una grande festa sulla Rocca, il Principato di Monaco si rilancia con una campagna internazionale. Dedicata ai professionisti del turismo e agli organizzatori di eventi, con il claim Like Nowhere Else sottolinea l’unicità di una meta iconica da sempre. E alla cornice di svago, lifestyle, grandi eventi sportivi e del mondo degli affari, aggiunge lo sviluppo ecosostenibile della destinazione, che punta a diminuire i gas serra del 55% entro il 2030 e a raggiungere zero emissioni di carbonio per il 2050.

Multicanale la diffusione globale, tra digitale, tv e outdoor, come nella newyorchese Times Square dove i visual gireranno su 7 schermi per un anno a partire da metà aprile. In Italia sono previste campagne media dedicate su stampa digitale e cartacea, attività di ufficio stampa, workshop, eventi Mice e leisure.

Una decina le immagini dedicate al turismo che, in stile grafico minimalista, richiamano i luoghi storici di Monaco, dall’Hotel de Paris al Larvotto Beach, dal Grimaldi Forum al Palazzo del Principe.

Forte di un rinnovato interesse, soprattutto europeo e leisure, il turismo monegasco è già in pole position. «I segnali attuali sono molto positivi, anche per la stagione estiva, e il Principato è sempre la meta di italiani per un weekend lungo o come base per esplorare la Riviera – conferma Claire Fissore, responsabile marketing della Direzione del Turismo e dei Congressi – Ora, con la nuova campagna promozionale vogliamo enfatizzare lo spirito di cambiamento e l’impegno verso l’ambiente e l’innovazione. Guardando anche ai giovani».

Il macro-obiettivo di essere una destinazione sempre più sostenibile passa anche attraverso il 20% del territorio monegasco coperto da aree verdi, capaci di migliorare la qualità dell’aria del Principato. La tutela dell’ecosistema si estende agli ambienti marini, protetti e controllati, come il santuario dei mammiferi del Mar Mediterraneo “Pelagos”, o la riserva marina di Larvotto, che comprende una prateria di posidonia.

Anche i turisti che scelgono il Principato – con 2.202 camere green certificate (l’88% della capacità totale) – possono contribuire, utilizzando i vari mezzi elettrici disponibili tra car sharing Mobee, il battello alimentato con l’energia solare, gli autobus ecologici Cam o le 350 biciclette brandizzate Monabike.

Tante, infine, le novità con le quali Monaco accoglie i suoi estimatori. C’è, ad esempio, un nuovo quartiere in costruzione, Mareterra, prolungamento del litorale che va dal Centro congressi al tunnel del Grand Prix di Formula 1, con spazi verdi e per la meditazione, ville, una nuova marina e ulteriori 6.000 mq di spazi nel 2025 per il Grimaldi Forum. Dove, quest’estate, si terrà la mostra Claude Monet en pleine lumière, con un centinaio di quadri dell’artista impressionista.

Al favoloso mondo di super mega yacht, Port Hercule aggiunge la collezione d’auto d’epoca del Principe di Monaco, spostatasi da Fontvieille con le sue circa 70 vetture leggendarie, comprese le auto da corsa che hanno segnato il Rally di Montecarlo e la monoposto Ferrari di Charles Leclerc.

In autunno riaprirà il Café de Paris di Montecarlo, con un piano supplementare dotato di rooftop e nuovo spazio boutique di lusso. Nel frattempo la brasserie, centro della vita monegasca da 150 anni, serve i suoi clienti all’Hotel de Paris mentre i drink restano nella famosissima terrazza in Piazza del Casinò.

Sempre a Montecarlo, nuovi da giugno, il beach Club La Vigie, con intimi bungalow e atmosfera da festa tra party glamour, musica, ristorazione mediterranea, e Maona che farà rivivere le serate del jet-set anni ‘60/’70 con musica live all’aperto e fronte mare.

E se alle Thermes Marins Monte-Carlo arriva Rossano Ferretti, il coiffeur di Lady Gaga e Naomi Campbell con più di 20 saloni nel mondo, nel quartiere Larvotto debutta Cova, il Caffè di milanese memoria mai dimenticato per pasticceria e vetrine. Si farà notare tra gelaterie, negozi storici e ristoranti che animano la promenade, con lungomare completamente ridisegnato, a favore di una spiaggia pubblica molto più grande, e nuovo complesso balneare.