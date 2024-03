La svolta green di Air France-Klm

Il trasporto aereo sta vivendo un periodo di enorme cambiamento: la centralità strategica dei trasporti per il turismo e i viaggi d’affari non può fare a meno di un set di servizi affidabili, efficienti e sostenibili.

In questo contesto il Gruppo Air France-KLM continua a percorrere la strada dell’innovazione garantendo una coerente strategia di transizione ecologica dei voli. Un progetto di rinnovamento che poggia su tre principi chiave: il rinnovo della flotta, l’adozione di tecniche di eco-piloting e l’uso del SAF (il carburante sostenibile per l’aviazione). La strategia, denominata Destination Sustainability, mira a raggiungere tre grandi obiettivi: la riduzione delle emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050, il taglio delle stesse emissioni per passeggero-km del 30% entro il 2030; l’utilizzo del 10% di SAF a bordo degli aerei entro il 2030.

DAL RINNOVO DELLA FLOTTA AL PROGRAMMA SAF CORPORATE

Modernizzare le flotte è un’investimento che garantisce maggior sicurezza e migliori performance­ operative, ma soprattutto imprime una vera svolta green alle compagnie aeree. Gli aeromobili di ultima generazione – come gli A220 – emettono il 20-25% in meno di CO2 rispetto ai loro predecessori. L’obiettivo di Air France-KLM è avere il 64% di velivoli di nuova generazione in flotta entro il 2028, investendo oltre 2 miliardi di euro all’anno. L’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione è fondamentale perché questi sono di natura non fossile, ma prodotti da fonti rinnovabili e sostenibili, come biomasse, oli vegetali, residui agricoli e rifiuti organici.

Questi carburanti alternativi giocano già oggi un ruolo chiave nella decarbonizzazione del trasporto aereo, in quanto possono ridurre le emissioni di CO2 fino all’85% e sono compatibili con i motori degli aeromobili esistenti. Per stimolarne produzione e utilizzo, Air France e KLM hanno lanciato nel 2021 il Programma SAF Corporate, invitando i clienti aziendali a contribuire finanziariamente all’acquisto di carburante sostenibile. Un’operazione utile a promuovere la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale dei viaggi conservando gli standard di efficenza e affidabilità. Dal 2022, infine, il programma SAF Corporate è stato esteso anche alle agenzie di viaggi e ha visto l’adesione dei più importanti network italiani. Se l’adv aderisce al programma il suo contributo viene rendicontato e inserito nel bilancio di sostenibilità di Air France-KLM. Un vero e proprio patto per l’ambiente che le due compagnie aeree siglano con i partner della distribuzione e i loro clienti creando un circolo virtuoso di benefici. Un’invito a diventare “agenti del cambiamento” per supportare una visione a lungo termine di un’aviazione e un’industria dei viaggi più sostenibili.

CITTÀ BIKE FRIENDLY “ADOTTA UNA CICLABILE”

Napoli e Genova: due grandi città italiane fanno da apripista al progetto “Adotta una ciclabile”, promosso da KLM. Un’iniziativa di mobilità sostenibile urbana che mira a favorire uno stile di vita più sano utilizzando la bicicletta. Lanciato a ottobre dello scorso anno, il progetto sviluppato in collaborazione con il portale PisteCiclabili.com mira ad assegnare fondi per la manutenzione delle piste, promuovendo l’adozione di politiche bike friendly. Tutti i ciclisti possono partecipare e supportare la loro città registrando i percorsi effettuati attraverso l’app Piste-Ciclabili.com.

Nella città dove si percorreranno più chilometri la compagnia aerea si impegna proporzionalmente a coprire i costi per la manutenzione. I primi 2 Km sono già stati assegnati a Napoli a fine dicembre con una cerimonia che ha visto il sindaco, Gaetano Manfredi, pennellare di blu KLM l’avvio del percorso ciclabile di viale Kennedy. Per il 2024 KLM finanzierà ulteriori 5 km di pista. Per i comuni che lo desiderano, non resta che aderire!