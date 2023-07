La Thailandia investe nei progetti di turismo ecosostenibile

Dalla cucina locale alle eco–avventure, un’industria del turismo più sostenibile e armoniosa. È l’obiettivo della Thailandia e in particolare del Tourism Authority of Thailand, che ha tracciato un nuovo percorso basato sul modello Bio-Circular-Green Economy. Si tratta di un piano di sviluppo strategico che si concentra non solo sul turismo, ma anche su energie rinnovabili, alimentazione e sanità, con l’auspicio che queste quattro voci collaborino per centrare risultati reciprocamente vantaggiosi.

Al centro del modello Bcg c’è la localizzazione. Invece cioè di promuovere solo destinazioni note, ai viaggiatori vengono offerte interessanti opportunità per visitare i luoghi più remoti, consentendo ai piccoli villaggi e alla gente di città di trarne vantaggio economico.

Naturalmente questo non significa trascurare le città più famose come Bangkok e la sua cucina, con il ristorante stellato Michelin Baan Tepa. A Chiang Mai, invece, c’è il caratteristico il Khlong Mae Ka, un mercato con artigiani e “botteghe” alimentari. Nel sud musulmano del paese la Baan Laem Mangrove Conservation Area a Nakhon Si Thammarat con le foreste di mangrovie dove si divertono i delfini rosa. E ancora, Laem Sak, sulla costa delle Andamane a Krabi, dove si può andare in kayak

Attraverso la promozione di destinazioni diverse che si allineano con il modello Bcg, la Thailandia sta creando un’industria del turismo più responsabile e diversificata, ma sta anche salvaguardando le sue risorse naturali e culturali per le generazioni future.