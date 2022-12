La top ten di ViaggiOff: gli articoli più letti dell’anno

Il grande ritorno degli eventi dal vivo, la possibilità di programmare nuovamente un viaggio in occasione delle ricorrenze attese come la Pasqua e i ponti di primavera ma anche San Valentino o la Festa della donna, la ricerca di idee di viaggio e manifestazioni fuori dalle rotte più battute e location insolite. Ecco in sintesi quello che i lettori hanno cercato e apprezzato di più in un anno di ViaggiOff, il giornale online di informazione unconventional e alternativa a cura de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Anche quest’anno, con il 2022 che volge al termine e il 2023 a cui siamo pronti a dare il benvenuto, abbiamo voluto vedere quali sono stati gli articoli più letti, cliccati, cercati sul sito. E ecco quindi la top 10 del 2022 di ViaggiOff.

1. Da Jovanotti ai Simple Minds: l’estate 2022 dei concerti

Un primo posto dal significato importante. Nell’anno in cui sono tornati gli spettacoli dal vivo abbiamo avuto voglia di ascoltare musica, ballare, tornare insieme nei grandi eventi. Tra arene, spiagge e piazze, concerti rimandati e ora di nuovo in pista e i tanti festival dell’estate, musica, energia e divertimento sono tornati protagonisti.

2. Carnevale in Italia: gli eventi e le date da non perdere

Ivrea, Viareggio, Venezia, solo per citarne alcuni. Pur ancora con restrizioni, carri allegorici, maschere tradizionali e cortei storici sono tornati nelle nostre città e i lettori hanno cercato le feste di piazza: il Carnevale in Italia si conferma un appuntamento imperdibile.

3. Pasqua, idee di viaggio: parco, museo o houseboat?

Tra giornate all’insegna delle famiglie nei parchi tematici, classici weekend primaverili e proposte insolite, un altro articolo molto letto e ricercato è stato ovviamente questo su cosa fare a Pasqua, primo grande break primaverile nell’anno del ritorno ai viaggi.

4. Bandiere Blu 2022, ecco dove andare al mare

L’estate fa ancora rima con Mare Italia nelle vacanze degli italiani, che sono corsi a informarsi sulle località migliori dove prenotare all’indomani dell’annuncio delle Bandiere Blu 2022, in crescita, con 210 new entry ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento rilasciato dalla Fee.

5. I 10 festival della luce che illumineranno l’Europa

La Fête des Lumières di Lione, 23 anni fa, è stato il primo festival della luce al mondo: ora sono più di 100 gli eventi che si tengono a livello globale e l’Europa è la patria di questa nuova forma d’arte, sempre più popolare e non solo sul nostro sito, virale anche sui social con quasi 300mila post su Instagram e oltre 18 milioni di views su TikTok dedicati all’hashtag #lightfestival.

6. Pray for Ukraine, il mondo si illumina di giallo e blu

Il 2022 però non è stato solo un anno di ritorno ai viaggi ma, purtroppo, ha visto anche l’attacco della Russia all’Ucraina in una guerra ancora in corso. E così ci siamo tutti commossi quando, a fine febbraio, il mondo si è colorato di giallo e azzurro a poco più di ventiquattr’ore dall’invasione, con i colori della bandiera ucraina su icone come il Colosseo e la Torre Eiffel.

7. Da Dubai a Roma, guida agli skyline più instagrammabili

#Skyline, #skylineculture, #skylinephotography, #skylineview… sono solo alcuni degli hashtag più popolari su Instagram e dedicati appunto ai ‘profili’ delle città. Fotografare i panorami e condividerli sul social piace, e quindi è scattata la corsa a scovare quelli al top su cui fare rotta nella prossima vacanza.

8. Da Parigi alla Costiera amalfitana, le mete perfette per San Valentino

Se il 2022 ha decretato, anche su ViaggiOff , la voglia di cercare idee per programmare il viaggio, l’occasione o la festa comandata, non poteva mancare San Valentino. Un weekend romantico, un’avventura on the road per due, una breve fuga verso un borgo suggestivo, li abbiamo raccontati ai lettori curiosi.

9. Un tè con il Cappellaio Matto: a Milano il locale ispirato ad Alice

E c’è, sempre, voglia di leggerezza e di lasciarsi stupire da luoghi insoliti, ed è anche questa la missione del nostro sito di viaggi unconventional. E allora tutti a cliccare su Rabbit Hole, ovvero il cafè e sala da the a tema Alice in Wonderland che dopo Palermo ha aperto i battenti anche a Milano, per un’immersione nel mondo creato da Lewis Carroll.

10. Festa della donna sì, ma dove? Idee di viaggio per l’8 marzo

Infine, a chiudere la nostra topten degli articoli più letti del 2022 su ViaggiOff ecco un’altra ricorrenza che gli italiani dimostrano di voler trascorrere sempre di più in viaggio, la Festa della donna. In prossimità dell’8 marzo è scattata la voglia di prenotare un viaggio con le amiche, tra relax in spa, adrenalina sulla neve ma anche fughe al caldo.

LE RUBRICHE E LE PARTNERSHIP. Naturalmente anche nel corso del 2022 ViaggiOff ha continuato a esplorare e raccontare i trend più innovativi e in voga nel mondo dei viaggi, dando voce a forme di turismo sempre più amate, consolidando le nostre rubriche e ampliando i contenuti con diverse novità e collaborazioni.

OffTheRoad è la video rubrica di ViaggiOff realizzata con il contributo di Stefano Ferrara, lo speciale videoreporter delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Attraversa il mondo in lungo e in largo, con un occhio di riguardo per l’Italia, lasciando parlare le immagini, gli scatti rubati, gli angoli più insoliti delle destinazioni.

Il ricettario gastroviaggiante Cook&Go permette di viaggiare con i cinque sensi nelle cucine e nelle tradizioni del gusto di tutto il mondo.

Per chi appassionati di vacanze in barca, nautica e “mare alternativo” c’è FuoriRotta, la rubrica dedicata al turismo navigante.

Escursionismo, percorsi a piedi e trekking nella natura sono invece i protagonisti di InCammino con gli articoli sviluppati in collaborazione con Aigae – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

E il 2022 ha visto anche l’avvio di tre nuove importanti media partnership. Una è quella con Aitgl, che prevede il potenziamento del canale Lgbt Travel di ViaggiOff con una rubrica periodica a cura dell’associazione. Un contenitore “ad alto tasso di inclusività”. Collaborazioni sono state avviate anche con Legambiente Turismo per il canale Green+ e con l’associazione Startup Turismo da cui è nata la rubrica TravelUp