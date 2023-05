La Turchia traina le vendite di Europa World

Turchia in testa alle vendite di Europa World con performance nettamente superiori sia al 2022 che al 2019. Ultimo nato tra gli operatori del Quality group, Europa World si dedica ai viaggi nel continente europeo.

«Le calamità naturali che lo scorso febbraio hanno colpito una parte del Paese – spiega Daniela Fecchio, titolare Europa World – non hanno inciso sull’andamento vendite della destinazione Turchia che continua ad essere tra le mete più gettonate della programmazione, grazie sicuramente alla vicinanza con l’Italia e al ricco patrimonio culturale, naturalistico e enogastronomico offerto. La Turchia dispone inoltre di un’offerta di prodotto e servizio molto variegata e capace di soddisfare ogni budget ed esigenza. Elementi che ci consentono di rinnovare costantemente la nostra offerta pensandola per una clientela già consolidata high level che per un mercato più giovane che desidera scoprire il Paese cercando di contenere i costi, senza però rinunciare alla presenza di guide preparatissime e alle garanzie offerte da un tour operator».

Europa World ha rinnovato la proposta per il Turchia in Stile – uno degli itinerari più richiesti dalla clientela che abbina le mete classiche di Istanbul e Cappadocia, al meglio del servizio e dell’ospitalità – inserendo soggiorni in strutture alberghiere ancor più prestigiose ed affascinanti.

Il brand di Quality Group ha, inoltre, introdotto un itinerario riservato alla sola Cappadocia, dedicato a chi ha poco tempo ma desidera approfondire la conoscenza di questa regione e sta lavorando per inaugurare il 2024 con una programmazione profondamente ripensata e qualificata con proposte insolite. Plus della programmazione sono sicuramente le guide professionali locali che collaborano con Europa Word da più di un trentennio: si tratta di profondi conoscitori della destinazione, molti tra questi archeologi e con laurea in lingua italiana.

Se il profilo dei viaggiatori Europa World si è mantenuto costante nel tempo, è cambiata è la fascia d’età della clientela che si è abbassata attraendo, soprattutto negli ultimi anni, giovani dai 20/25 anni in su. Contemporaneamente si assiste a una richiesta sempre maggiore per viaggiatori single che scelgono di esplorare la destinazione in gruppi organizzati. In aumento anche i viaggi privati per piccoli gruppi, spesso familiari, che si affidano a Europa World per la costruzione del loro itinerario di viaggio.