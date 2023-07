Rodi in fiamme, voli speciali

per rimpatriare i turisti

Una settimana di incendi con oltre 30mila persone – la gran parte turisti – che hanno dovuto lasciare case e alberghi, lambiti dal rogo. Accade sull’isola greca di Rodi, dopo l’aeroporto di Catania nuovo epicentro delle cronache di questa rovente estate 2023. I soccorritori hanno effettuato «la più grande operazione di evacuazione mai avvenuta in Grecia», informa la portavoce della polizia, Konstantia Dimoglidou, che ha aggiunto: «È andato tutto bene. Tutti, soprattutto i vacanzieri, hanno seguito gli ordini».

Tra le testimonianze riportate dall’Ansa, quella del giornalista Massimo Alberti che si trova in vacanza sull’isola dell’Egeo meridionale: «Abbiamo passato la notte a fuggire dal fuoco, ci siamo spostati cercando di anticipare gli ordini di evacuazione. Siamo andati verso sud-ovest per sfuggire alle fiamme, ci hanno accolto in abitazioni e ora siamo in un hotel vicino all’aeroporto. Ora siamo al sicuro ma qui è un disastro ambientale immane».

Intanto le temperature continuano superare in Grecia i quaranta gradi: 43 nel centro del Paese, 44 nel Peloponneso e 45 nella regione di Tessaglia. Un caldo anomalo che, insieme ai forti venti, non fa che alimentare gli incendi.

Nell’area municipale di Rodi Sud, la Protezione civile ha dichiarato lo stato di emergenza. Provvedimento che resterà in vigore per sei mesi, fino al 18 gennaio 2024. Da parte sua, l’Unità di Crisi della Farnesina – attraverso il suo sito Viaggiare Sicuri – segnala che “la circolazione sull’isola risulta particolarmente difficoltosa” e raccomanda a chi ha in programma di partire per questa meta “di riprogrammare il proprio viaggio verso altre destinazioni”.

Dal ministero italiano degli Estero anche tutti i contatti utili per l’emergenza:

Per segnalazioni e richieste di aiuto è possibile contattare la Protezione Civile greca ai seguenti numeri: +30 2131331200 (per pericolo imminente), +30 2103681259, +30 2103681350, +30 2103681730. Per esigenze di assistenza consolare (passaporti, documenti o situazioni di difficoltà) è possibile contattare l’Ambasciata ad Atene al numero di emergenza +30 6937453142, anche via sms, e scrivere a [email protected]. Per informazioni sul rientro anticipato o sulla riprotezione del viaggio, si prega di contattare il proprio tour operator o la propria compagnia aerea”.

La Farnesina fa anche sapere che la Protezione civile greca “ha organizzato centri di accoglienza e raccolta e sta facilitando i trasporti verso l’aeroporto di Rodi e i porti disponibili per consentire gli imbarchi verso ulteriori destinazioni. La località di Lindos, per cui si temeva inizialmente la possibilità d’incendi e dove sono presenti molti italiani, è comunque al momento al sicuro”. A tutti i connazionali presenti a Rodi si suggerisce la registrazione sul sito dovesiamonelmondo.it e di scaricare l’app gratuita Unità di Crisi.

Molti turisti presenti sull’isola sarebbero clienti Alpitour. L’azienda, forte della sua compagnia aerea Neos, sta provvedendo ad anticipare i rientri con diversi voli speciali. L’ultimo statement dell’azienda recita così:

Alpitour World si sta attivando al fianco delle Autorità dell’isola di Rodi e della propria assistenza, nonché in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata italiana in loco per garantire il massimo supporto agli ospiti che soggiornano nelle strutture delle aree interessate dagli incendi in corso sull’isola, nei limiti di quanto consentito dalla Protezione civile greca che guida le operazioni.

Vi informiamo inoltre che Alpitour World sta predisponendo voli speciali per il rimpatrio dei clienti coinvolti, in aggiunta ai voli previsti e auspica di completare il rientro di tutti nel più breve tempo possibile.

I clienti che hanno prenotato una vacanza per Rodi con partenza dall’Italia nei prossimi giorni riceveranno aggiornamenti appena possibile dal call center Alpitour o dalla propria agenzia.

Al fine di erogare il miglior servizio possibile verso i clienti a Rodi, preghiamo i clienti in altre destinazioni di NON contattare il servizio “Amico” al (+39 011 19682471) se non per reali emergenze, in modo da lasciare la linea a totale disposizione dei clienti che ne hanno urgente necessità.

Intanto, Astoi sottolinea in una nota che “i tour operator associati che programmano la destinazione stanno registrando molte limitazioni nell’operatività dovute alla mancanza di informazioni da parte della Protezione civile”.

“Gli assistenti degli operatori – prosegue il comunicato – stanno contattando i propri clienti per fornire tutte le necessarie informazioni e per capire in quale centro di raccolta gli stessi siano stati inviati dalle Autorità locali. Astoi è in contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina per l’opportuna triangolazione tra l’Ambasciata italiana ad Atene e gli operatori, al fine di riuscire ad assistere al meglio i clienti e rendere più celere lo scambio di informazioni”.

Ma non è solo Rodi a essere avvolta dalle fiamme. Un vasto rogo è scoppiato domenica pomeriggio sull’isola greca di Corfù. Le autorità hanno già evacuato 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo decine di persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. Nella notte tra domenica e lunedì, poi, sono state evacuate 2.500 persone. Per motivi di sicurezza, residenti e turisti sono stati allontanati dalle aree vicine al fronte dell’incendio e trasferiti allo stadio Agios Markos e al Teatro Municipale di Corfù.