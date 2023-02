La virata biometrica dell’aeroporto di Francoforte

Il futuro biometrico è atterrato all’aeroporto di Francoforte dove i passeggeri potranno presto superare le varie fasi del viaggio – dal check in all’imbarco – semplicemente scansionando il proprio volto ai touchpoint biometrici presenti in tutto lo scalo.

È il risultato della collaborazione tra l’aeroporto di Francoforte, Sita e Nec per l’utilizzo della soluzione biometrica Smart Path, che sarà implementata e resa disponibile a tutte le compagnie aeree che volano nello scalo tedesco.

Entro la primavera del 2023 saranno, infatti, installati altri touchpoint biometrici, che consentiranno ai passeggeri di utilizzare la biometria per passare senza problemi attraverso ogni fase del viaggio, dal check in al chiosco o al banco fino ai gate automatizzati di pre-sicurezza e ai gate per l’imbarco autonomo, con una semplice scansione del volto.

In particolare per i passeggeri Lufthansa, grazie all’integrazione di Sita Smart Path con Star Alliance Biometrics, la tecnologia si avvale delle identità biometriche dei viaggiatori della compagnia aerea registrati sulla piattaforma di Star Alliance. Questo consente un’identificazione immediata senza dover ripetere le fasi del processo in più aeroporti e compagnie aeree dell’alleanza.

Questa implementazione svolge un ruolo chiave nel preparare la strada per l’introduzione della biometria in tutta la rete globale di Star Alliance, che si impegna a estendere progressivamente l’utilizzo della biometria per i suoi 26 membri e altri vettori. I principali insegnamenti tratti dal progetto con Fraport (che gestisce l’aeroporto di Francoforte) saranno presi in considerazione per ulteriori implementazioni in tutta la rete.

Per Sergio Colella, presidente Europa di Sita: «Con questa implementazione, Fraport si pone all’avanguardia nel comparto contribuendo da una parte a rispondere tempestivamente alle mutevoli richieste dei passeggeri, sempre più orientati a una maggiore autonomia e comodità, dall’altra a massimizzare l’efficienza operativa».