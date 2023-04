L’aereo costa troppo? Avanza l’alternativa treno

VERSO NORD: OPZIONE SU ROTAIA PER GERMANIA E AUSTRIA

Intanto, con la primavera è scattata l’offensiva operativa di Db Deutsche Bahn in Italia: è infatti possibile prenotare i cinque collegamenti quotidiani dei treni Db-Öbb EuroCity, che uniscono Italia, Austria e Germania, accedendo così alle offerte allestite dal vettore tedesco. Iniziative che consentono di partire da Bologna e Venezia via Verona e raggiungere Innsbruck o ancora più a nord Monaco di Baviera.

Un operativo che, come sempre, ha la doppia valenza inbound-outbound: l’Alto Adige-Tirolo è, infatti, destinazione perfetta per chi proviene dall’Austria e dalla Germania. E per la stagione primavera-estate sono già previste ambientazioni particolari come osterie, spazi aperti, sale per concerti di musica popolare e moderne ricerche sonore, con un ricco programma di esibizioni.

In Tirolo la primavera è anche l’inizio di numerose attività outdoor nelle valli con passeggiate, giri in bici, visite nelle fattorie. Oltre a soggiorni a Innsbruck, le tratte servite da Db Bahn consentono di combinare soggiorni anche in Baviera dove è iniziato un periodo di eventi di grande attrazione come la Frühlingsfest al Theresienwiese, la “festa di primavera”, una pic- cola Oktoberfest, con le giostre, la ruota panoramica, le bancarelle dei dolci e naturalmente le tende della birra.

I biglietti Db Bahn sono disponibili dall’Italia alla Germania, a partire da 39,90 euro; dall’Italia all’Austria, a partire da 17,90 euro; e collegamenti in Italia a partire da 9,90 euro. Per avere maggiori informazioni si può consultare il sito web www.megliointreno.it.