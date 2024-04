L’anti Booking catalano: nasce “Grans Hotels de Catalunya”

Costa Brava Verd Hotels, una catena di 32 hotel indipendenti a conduzione familiare nella zona di Girona, in Spagna, si ingrandisce e crea il nuovo marchio Grans Hotels de Catalunya.

Per farlo il Gruppo ha intenzione di aggiungere cinquanta strutture localizzate in Catalogna, zona dove sono presenti numerosi hotel di piccole e medie dimensioni che si distinguono per la loro unicità e che condividono l’idea di gestione che vede il cliente sempre al centro di un’esperienza il più possibile personalizzata.

Secondo il presidente di Costa Brava Verd Hotels, Jordi Mias, l’obiettivo non è solo quello di realizzare economie di scala, ma soprattutto di offrire più pacchetti di esperienze turistiche in diverse destinazioni. Una strategia chiave per differenziarsi dalle grandi piattaforme come Booking o Airbnb. Il gruppo già dispone di una propria piattaforma di prenotazione online che ora sarà potenziata con il rebranding.

«Siamo stati pionieri nell’implementazione di un chanel manager e di un booking engine tra tutti i nostri hotel indipendenti. Oggi le vendite online del gruppo raggiungono i 40 milioni di euro all’anno, di cui 16 milioni corrispondono alle vendite dirette attraverso la piattaforma» – spiega Jordi Mias – Ovviamente non si possono ignorare le vendite attraverso le grandi ota, ma anno dopo anno vediamo che il canale diretto è quello che sta crescendo di più».

Le esperienze legate alla gastronomia, al cicloturismo, all’escursionismo e all’enoturismo fanno parte del dna del Gruppo che nella zona è stato tra i pionieri nella creazione di pacchetti specifici per questo genere di domanda.

I clienti che scelgono gli hotel del marchio provengono principalmente dall’area metropolitana di Barcellona, dal sud della Francia, dai Paesi Baschi, da Madrid, ma anche dal Regno Unito e dalla Scandinavia e con la crescita del marchio in altre zone della Catalogna, sarà possibile offrire una più vasta gamma di pacchetti ed esperienze.

In breve, sottolinea il presidente di Grans Hotels de Catalunya: «Vogliamo essere un gruppo in cui ogni hotel, nella sua unicità, offra esperienze uniche in ambienti privilegiati perché è questo che spinge i clienti a prenotare con il nostro marchio, bisogna saper offrire valori differenziali oltre alla vendita di una camera, perché se si offre solo questo non si può competere con le grandi piattaforme».