L’Arabia Saudita introduce il visto elettronico istantaneo

L’Arabia Saudita continua ad ampliare (e migliorare) la propria regolamentazione d’ingresso nel Paese e lancia il nuovo visto elettronico istantaneo. Così come confermato dall’agenzia di stampa locale Spa, è disponibile per i viaggiatori che arrivano dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall’area Schengen, di cui fa parte anche l’Italia.

Il processo di ottenimento del visto elettronico è in linea con una migliore esperienza digitale richiesta dai viaggiatori e si può completare in tre rapidi step sulla pagina web visa.visitsaudi.com. Il documento, una volta fatto, sarà multi-ingresso e avrà la durata di un anno: i viaggiatori potranno stare a destinazione, complessivamente, per un massimo di 90 giorni.

VISION 2030 (E STOPOVER VISA)

La nuova iniziativa saudita si inserisce in un piano di promozione ed espansione turistica, noto come Vision 2030, che si pone il concreto obiettivo è di attirare 100 milioni di visitatori all’anno entro i prossimi sette anni.

I viaggi in Arabia Saudita ricevono già l’impulso della piattaforma digitale per i pellegrinaggi alla Mecca e a Medina, Nusuk (in collaborazione con il Pilgrim Experience Program), e dello Stopover visa, introdotto a inizio 2023 a titolo gratuito, valido 96 ore e disponibile per chi vola con le compagnie aeree Saudia e Flynas.

Dalla nuova apertura al turismo nel 2019, l’Arabia Saudita è diventata uno dei mercati turistici a più rapida crescita, registrando nel 2022 ben 93,5 milioni di visite.