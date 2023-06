Latium Experience e gli itinerari slow dal Circeo a Torvajanica

Un press tour nel Lazio in bicicletta e in navetta, al quale hanno partecipato i giornalisti di 10 testate. Lo ha organizzato, da giovedì 15 a domenica 18 giugno, la Destination management organization Latium Experience.

Il gruppo su navetta ha visitato, tra gli altri, il Lago di Fogliano, Sabaudia, San Felice Circeo, Fossanova e Cori. Quello in bicicletta è partito da Pomezia, ha costeggiato il mare di Torvajanica, ha percorso la selva del Circeo, Sabaudia, i laghi dell’Agro Pontino verso il mare, la riserva di Fogliano, quindi è tornato indietro fino all’Abbazia di Val Visciolo.

I due gruppi si sono sempre incontrati a pranzo e cena, alloggiando negli stessi alberghi. I tre pernottamenti hanno avuto luogo ciascuno in un albergo diverso per far sperimentare in più punti l’accoglienza turistica.

«Sono davvero felice dell’esito di questo tour – ha dichiarato Paola Cosimi, general manager di Latium Experience – Ci siamo mostrati come un territorio pronto ad accogliere in un momento in cui molti grandi attrattori soffrono del fenomeno di overtourism, cogliendo il massimo apprezzamento da parte di tutti. Anche l’accoglienza è stata apprezzata».