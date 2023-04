Lavoro, 181travel cerca 40 tour expert per l’estate

L’operatore sardo 181travel apre le candidature per appassionati di turismo che si dovranno occupare della promozione e della vendita di escursioni ed esperienze nelle destinazioni proposte, tra Sardegna, Calabria, Campania, Puglia, Toscana, e Abruzzo, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 settembre 2023.

Le risorse, formate attraverso un percorso dedicato con rilascio di attestato, potranno essere inserite nel team dopo il superamento di un test, con un primo contratto stagionale con possibilità di conferma in sede.

Le selezioni, che avverranno in due tranche una a metà aprile e la seconda a inizio maggio, hanno lo scopo di individuare figure appassionate del mondo dei viaggi, incaricate di promuovere il prodotto escursionistico ed esperienziale nelle destinazioni assegnate.

181travel, fondata nel 2016 da Marco Deiosso, è una dmc specializzata nella selezione di esperienze turistiche con lo scopo di dare nuovo respiro al concetto di ospitalità tradizionale, che negli anni ha saputo diventare un alleato ideale per catene alberghiere, tour operator, resort e altre realtà del comparto, italiane ed estere.

«Da sempre ci distinguiamo per il nostro desiderio di trasformare ogni viaggio in un’esperienza di scoperta della destinazione andando oltre tradizioni, dogmi e preconcetti. Proprio come racconta il nome, 181travel, nel nostro animo c’è la volontà di superare ogni limite: 180, infatti, è il numero dei paralleli della terra e 180 è la soglia da oltrepassare con la nostra proposta turistica, che intende valorizzare e promuovere le peculiarità e le tipicità di ogni destinazione, svelando i tesori più autentici del territorio – racconta Deiosso – Grazie alle collaborazioni virtuose coltivate nel tempo e ai rapporti solidi con partner e operatori locali, riusciamo a mantenere alta l’asticella, non soltanto nei confronti del partner, per il quale costruiamo ogni attività su misura, ma anche internamente, con percorsi formativi calibrati per le risorse ricercate, proprio come l’Academy che stiamo promuovendo dal 2021, con particolare focus sul Sud Italia».

Tra i requisiti richiesti, ove necessario, vi è la disponibilità a trasferirsi presso la destinazione assegnata, esperienze pregresse nell’ambito delle vendite, meglio se all’interno del settore turistico, capacità di dialogare e scrivere in italiano e inglese (sono un plus le altre lingue), abilità negoziali e commerciali, insieme a soft skill come problem solving, flessibilità e resistenza a stress.

La retribuzione, infine, sarà fissa sulla base dell’esperienza della risorsa, con vitto e alloggio (ove necessario), e variabile, con premi di produttività in rapporto agli obiettivi quantitativi e qualitativi raggiunti.