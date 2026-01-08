L’Egitto si digitalizza: abolita la passport card

08 Gennaio 07:00 2026

Dal papiro alla digitalizzazione. A partire da febbraio l’Egitto abolirà la “passport card” per tutti i passeggeri, precedentemente distribuite sugli aerei o in aeroporto. La notizia, riferisce L’Echo Touristique, è stata confermata dal ministro dell’Aviazione Civile egiziana, Sameh El-Hefny.

Le autorità locali stanno ultimando lo sviluppo di un’applicazione digitale che sostituirà il documento elaborando elettronicamente i dati dei passeggeri.

El-Hefny ha precisato che la misura punta ad accelerare il flusso di passeggeri all’interno dei terminal, in particolare durante i periodi di punta, e ad aumentare la qualità del servizio in linea con gli standard internazionali. Fa inoltre parte di una strategia più ampia per modernizzare i servizi e le operazioni negli aeroporti egiziani.

Inoltre, l’Egitto lancerà presto un sistema elettronico per la richiesta del visto. «Consentirà di presentare e monitorare le domande di visto online, riducendo la burocrazia e garantendo velocità e accuratezza», ha sottolineato El-Hefny.

L’obiettivo del Paese è emulare i vari sistemi implementati negli ultimi vent’anni (ad esempio Esta o Eta nel Regno Unito) negli Stati Uniti e in Europa per raggiungere un livello operativo paragonabile a quello delle principali destinazioni turistiche mondiali.

Avviata anche un’importante revisione della gestione di una dozzina dei 23 scali commerciali che potrebbe essere affidata a operatori privati.

Il ministero sta lavorando per migliorare la qualità del servizio di EgyptAir, la compagnia di bandiera. L’obiettivo è rafforzare il suo posizionamento internazionale, in particolare aumentando la flotta a 97 aeromobili entro tre anni rispetto agli attuali 65.

