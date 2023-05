L’estate dei traghetti tra Mare Italia e oltre

È un’estate a flotte spiegate quella che si sta avvicinando, tra nuove rotte e il consolidamento delle linee esistenti. Facciamo il punto con le compagnie di navigazione e i centri di prenotazione specializzati in traghetti.

GRIMALDI LINES. In casa Grimaldi Lines, la grande novità dell’estate è la linea trisettimanale Napoli-Palermo e viceversa, inaugurata a ottobre 2022 e che tra il 17 luglio e il 17 settembre effettuerà partenze giornaliere: un collegamento marittimo strategico, operato da Cruise Ausonia, tra le unità più confortevoli e moderne della flotta. «Sul fronte Sardegna la novità è la nave Europa Palace, che da questa primavera è sulla tratta Napoli-Cagliari-Palermo, dove ha incrementato sensibilmente la capacità di trasporto, consentendo alla compagnia di rispondere adeguatamente alla richiesta del mercato – dice Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines – In termini di politica tariffaria, l’advanced booking è da anni l’incentivo più efficace per le prenotazioni estive, soprattutto sulle destinazioni italiane».

Ma le promozioni a tempo si susseguono tutto l’anno, in bassa e alta stagione, e vanno ad arricchire le tariffe speciali sempre valide, tra cui la riduzione bambini, l’offerta senior per over 60 e gli sconti ai nativi e/o residenti in Sardegna e Sicilia. «Trend di prenotazioni positivo su tutte le destinazioni: Mare Italia con Sardegna e Sicilia ed estero con Spagna e Grecia – aggiunge Marino – La domanda in crescita ha già portato ottimi risultati in concomitanza di Pasqua e dei ponti. Per l’estate si prevede una stagione allungata: oltre ai mesi centrali di luglio e agosto, anche giugno e settembre.

GNV. Per la stagione estiva 2023, Gnv conferma la programmazione del 2022, rinnovando la capillare presenza sul mercato italiano. Naviga verso la destinazione Sardegna, con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla linea Genova-Torres, e in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che collega l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Per l’estero, «saremo poi operativi in Spagna, nelle Baleari con partenze tutti i giorni da e per i porti di Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza garantendo collegamenti quotidiani per le isole; in Marocco dove saranno posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offriamo una rete verso i maggiori porti mediterranei con rotte da e per Tangeri con Genova, Civitavecchia, Barcellona e Sète, e da e per Nador con Barcellona, Sète e Almeria; in Albania con la linea Bari-Durazzo; infine in Tunisia con le partenze da Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi», ricorda Matteo Della Valle, passenger sales & marketing staff director di Gnv.